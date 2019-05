Torino | Mazzarri può rinnovare

Juventus-Torino - Mazzarri si rammarica : 'il pareggio brucia. Puniti per l'unica disattenzione su Cristiano Ronaldo' : L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, commenta con un po' di rammarico il pareggio ottenuto contro la Juventus: granata Puniti da Cristiano Ronaldo alla prima disattenzione Il gol iniziale di ...

Juventus-Torino - Mazzarri si rammarica : “il pareggio brucia. Puniti per l’unica disattenzione su Cristiano Ronaldo” : L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, commenta con un po’ di rammarico il pareggio ottenuto contro la Juventus: granata Puniti da Cristiano Ronaldo alla prima disattenzione Il gol iniziale di Lukic aveva fatto accarezza al Torino non solo la gioia di vincere il derby, ma anche la possibilità di raggiungere la zona Champions. Il gol di Cristiano Ronaldo, arrivato a soli 6 minuti dalla fine, ha spento le fantasie dei tifosi ...

Highlights Juventus-Torino 1-1 : VIDEO - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo agguanta il pari nel finale. beffa per Mazzarri : Juventus e Torino hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 35^ giornata della Serie A, il derby della Mole si è concluso senza vinti né vincitori. I granata hanno sognato a lungo la vittoria alla vigilia della commemorazione per i Caduti di Superga e hanno accarezzato i tre punti fondamentali in ottica Champions League ma purtroppo sono stati beffati nel finale. Gli uomini di Mazzarri sono passati in vantaggio al 18′ grazie al gol ...

Torino - Mazzarri : "Puniti da quel fenomeno di Ronaldo" : Walter Mazzarri commenta con grande rammarico il pareggio contro la Juventus che frena la corsa Champions del suo Torino . "L'unica volta che siamo stati meno attenti ci ha punito un fenomeno che è ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Ronaldo un fenomeno - ci ha castigato» : In conferenza stampa, il tecnico granata esordisce così a Sky Sport: "Questo pareggio brucia, alla vittoria ci avevamo fatto un pensiero: i bianconeri ci hanno un pochino schiacciato, abbiamo ...

Juve-Torino - Mazzarri : “il pari brucia…” : “Il pari brucia, alla vittoria ci avevamo fatto il pensiero. Due o tre volte potevamo segnare il secondo gol e magari portavamo la vittoria a casa. Contro queste squadre, se non raddoppi, alla fine il gol lo prendi. Mi dispiace, perche’ con i cambi potevamo segnare il secondo gol. Nell’unica volta in cui siamo stati meno attenti, quel fenomeno di Ronaldo ci ha puniti”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri, ai ...

Juventus-Torino - ore 20 - 30 Diretta Mazzarri all'attacco della Champions Allegri schiera Kean con CR7 : La 35esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo di lusso del venerdì sera, il derby della Mole tra Juventus e Torino. Questa volta è il Torino a chiedere di più a questa partita per questioni di ...

Juventus-Torino - Mazzarri : “Non firmo per il pari. Sogniamo la Champions” : Mazzarri – Intervenuto in conferenza stampa, Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato di Juventus-Torino, derby della Mole in programma domani sera e valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A: “Siamo reduci da una buona settimana, veniamo da un grande risultato contro il Milan e stiamo per andare a giocare un’altra partita […] L'articolo Juventus-Torino, Mazzarri: “Non firmo per il pari. ...

Juve-Torino - Mazzarri ha fiducia «Non firmo per lo 0-0» : Professione di fede. «Sì, a questo punto credo di poter dire che la squadra ha bruciato le tappe, ma riparliamone alla fine del campionato, tra quattro partite», dice Walter Mazzarri, allenatore del ...

Torino - Mazzarri : 'Questa volta pronti alla sfida con la Juventus' : 'Fino a poco tempo fa, il derby con la Juve sarebbe stato scritto al 99% già in partenza, adesso partiamo con la speranza di giocarcela'. Con la dovuta prudenza, l'approccio di Mazzarri per la ...

Torino - Mazzarri 'Partita con Juventus nostro esame di laurea' : Torino - Walter Mazzarri, quanto è diversa la settimana da derby? 'Anzitutto è stata una settimana corta, e anche bella perché veniamo dalla grande vittoria sul Milan. E quindi andiamo a giocarci una ...

Derby di Torino - Mazzarri pronto alla battaglia : “adrenalina alle stelle” : Walter Mazzarri alla ricerca di punti per l’Europa con il suo Torino nel Derby contro la Juventus Campione d’Italia “E’ una bella settimana perché veniamo da una bella partita dove abbiamo fatto un grande risultato. Stiamo andando a fare un’altra partita di altissimo livello e questo ti dà tanta adrenalina. I ragazzi sono più maturi di qualche tempo fa nel gestire l’euforia, spero sia un salto di qualità ...

Mazzarri : 'Torino - in questo derby i punti pesano di più' : TORINO - Vigilia di derby per il Toro di Walter Mazzarri, chiamato a sfangarla contro i bianconeri per poi concentrarsi sulla volata finale che vedrà i granata impegnati in casa contro il Sassuolo, a ...

Juve-Torino - Mazzarri in conferenza annuncia qualche defezione di troppo : “Il Derby é il Derby. Noi non siamo una squadra che verrà sottovalutata dalla Juventus. È una squadra fortissima e giocheranno al massimo. Chiellini é un giocatore per loro fondamentale. Se avesse giocato contro l’Ajax magari sarebbe andata diversamente. Domani ci sarà e questo é una dimostrazione che loro giocheranno al massimo”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri, allenatore del Torino, alla vigilia del derby ...