Tonali-Juventus | Paratici non molla la presa | il nuovo piano

Tonali-Juventus - Paratici sfida Marotta per il nuovo Pirlo : Tonali-Juventus – Sandro Tonali continua ad essere al centro di una battaglia di mercato: il giovane centrocampista del Brescia, già nel giro della Nazionale maggiore, piace a tutte le grandi del nostro campionato. Juventus e Inter sono in prima fila per l’acquisto del 18enne che Cellino darà via per non meno di trenta milioni di euro. I bianconeri sembrerebbero in […] More