Tonali | il nuovo fenomeno del calcio italiano ma “non paragonatemi a Pirlo”

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sandroè uno dei maggiori prospetti italiani per il futuro, un centrocampista già pronto per palcoscenici importantissimi nonostante la giovane età (classe 2000). Negli ultimi giorni ha ottenuto la promozione con la maglia del Brescia e già circolano le prime voci di mercato, intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Sia quel che sia, deciderò insieme al mio presidente. Cellino è bravo, sa qual è la soluzione migliore per il mio futuro». Intanto ha confermato che è incedibile. «Resto volentieri. Magari divento la bandiera del Brescia». Inter, Juve, Milan, Roma. Preferenze? «A me interessa solo giocare». E se arriva la chiamata dall’estero? «Tutto è possibile, ma in Italia si gioca ilche mi piace». Resiste quell’amore per i colori rossoneri? «Mio padre è milanista, mentre mia madre e mio zio sono interisti. Da bambino impazzivo per quei colori. Il mio ...

