Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Shanghai 2019 | seconda giornata riservata ai primi turni

RiTiro parziale di Rohani da accordo nucleare. Netanyahu : 'Non consentiremo ad Iran di avere l'atomica' : ... voluto da Trump ed effettivo da novembre, con la reintroduzione di alcune sanzioni che erano state parziamente tolte con l'accordo del 2015, ha avuto pesanti effetti sull'economia Iraniana. "L'...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : i convocati dell’Italia - ci sono i campioni del mondo : Terza tappa per quanto riguarda la Coppa del mondo di Tiro con l’arco: ci si sposta verso la Turchia, precisamente ad Antalya. Torna protagonista la Nazionale italiana che a disertato la trasferta cinese in quel di Shanghai (gare in programma in questi giorni). Si anticipa di poco la rassegna iridata di ‘s-Hertogenbosh, in programma dal 9 al 16 giugno. Arcieri che in Turchia si sfideranno dal 20 al 26 maggio. Tornano in scena i campioni ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : i risultati delle qualificazioni. La Corea del Sud domina nell’arco olimpico : Si è aperta oggi a Shanghai (Cina) la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Nella prima giornata di gare si sono svolte le qualificazioni per tutte le categorie. In gara non sono presenti azzurri, visto che la Nazionale Italiana ha scelto di non partecipare a questo appuntamento. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dall’arco olimpico, dove al maschile chiude al comando il sudCoreano Lee Woo ...

Valentina Vignali e la lotta contro il tumore alla Tiroide : 'La metastasi è sempre lì' : Valentina Vignali, prima di diventare una concorrente del Grande Fratello 16, ha inviato una lettera al giornale "Ok-Salute", nella quale si è soffermata sulle difficoltà che ha dovuto affrontare in questi anni a causa di un tumore alla tiroide. La testata proprio in questi giorni ha pubblicato le dichiarazioni dell'atleta riminese, dalle quali emergono la rabbia e la frustrazione provate dalla 27enne nel corso della sua battaglia contro questo ...

Milan - Gattuso : "Non mi dimetto - ho due anni di contratto. RiTiro? Scelta mia" : Sfida delicata domani sera per il Milan contro il Bologna. I rossoneri hanno bisogno dei tre punti per continuare a credere nella Champions, come riconosce il tecnico Gattuso nella conferenza stampa ...

Pallanuoto - amichevole : Italia-Brescia 14-12. Il Settebello conclude oggi il riTiro di Novara : Il ritiro del Settebello a Novara si concluderà oggi, ma ieri sera la Nazionale italiana di Pallanuoto ha affrontato e battuto in amichevole il Brescia, probabile vincitore della regular season della Serie A1 di Pallanuoto, nonché squadra qualificata alla Final Eight di Champions League, con lo score di 14-12. Nel capoluogo piemontese gli azzurri si sono allenati per tutta la settimana in vista dei Mondiali della prossima estate, che metteranno ...

Valentina Vignali torna a parlare del tumore alla Tiroide : il racconto : Valentina Vignali si racconta: come ha scoperto del tumore alla tiroide e la rabbia dopo l’operazione Sul giornale ok-salute è stata pubblicata una bellissima lettera di Valentina Vignali (scritta molto probabilmente prima del suo ingresso nella Casa del Gf). Qualche anno fa la modella ha dovuto fare i conti con una terribile malattia. A seguito […] L'articolo Valentina Vignali torna a parlare del tumore alla tiroide: il racconto ...

Milan - i motivi del riTiro punitivo : giocatori visti nei locali a notte fonda dopo la sconfitta di Torino : giocatori nei locali fino a notte fonda, ritardi in allenamento e liti: caos in casa Milan, ecco i motivi del ritiro punitivo voluto da Gattuso Situazione davvero complicata in casa Milan. Nell’ultimo turno di Serie A, i rossoneri si sono visti sfuggire dalle mani il quarto posto, ultimo valevole per la zona Champions League, crollando addirittura in settima posizione, attualmente fuori dall’Europa. Mister Gattuso, dopo essere ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : i convocati dell’Italia. Tornano Chiara Cainero e Mauro De Filippis : Sono passati nove mesi dai Mondiali 2018, eppure il poligono di Changwon è pronto a tornare protagonista per ospitare la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo. Dopo i titoli iridati, questa volta in Corea del Sud si andrà a caccia dei pass olimpici verso Tokyo 2020. Superate le tappe di Acapulco e Al Ain è tempo quindi di approdare in Asia per gli specialisti del piattello, declinato nelle sue varie specialità. L’Italia, ...

Conferme dalla Romania : “Chiriches inizierà il riTiro al 100%” : Dopo l’infortunio rimediato durante Napoli-Atalanta Vlad CHiriches è stato operato nei giorni scorsi per una lussazione alla spalla sinistra. Il medico sociale della Nazionale rumena Claudiu Stamatescu, che ha visto il calciatore azzurro ha parlato ai microfoni di Radio Crc: “Ho parlato ieri con Vlad Chiriches e stava bene. L’operazione è andata bene, adesso vedremo come andrà il recupero. L’operazione è andata ...

Tirocini formativi per studiare i diritti dei contribuenti : In questi giorni l'Associazione Universitaria ELSA ha pubblicato alcuni bandi relativi a Tirocini formativi per laureandi e neolaureati in Giurisprudenza ed Economia e Commercio, si veda http://www.elsa-italy.org/vipit19/?fbclid=IwAR2U5SZBRHsqGTsZRsLTSlAgVbb5TDDwiDQlJ8yHq36Rl6U7E-XRFDVdUMU ,. Tra le varie proposte segnaliamo il Tirocinio offerto dallo ...

Xavi conferma : 'Mi riTiro alla fine della stagione. Farò l'allenatore' : Con il Barcellona e la Spagna ha vinto tutto Xavi, leggenda del Barcellona e del calcio spagnolo, ha vinto la Coppa del Mondo nel 2010 e due Campionati Europei nel 2008 e nel 2012, con la Spagna; con ...

Semenya e il giallo del riTiro : l'atleta combattuta tra andarsene o continuare a combattere in tribunale : ... Semenya si è detta certa che «verrà cambiato» e che continuerà ad «ispirare giovani donne e atleti in Sud Africa e in tutto il mondo», senza però chiarire se si appellerà alla decisione. Dura la ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Medellin 2019 : in Colombia brilla il terzetto dell’olimpico femminile - azzurri in difficoltà nelle gare individuali : La prima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco outdoor si è chiusa con un bilancio in chiaroscuro per l’Italia, capace di brillare specialmente nelle competizioni a squadre ma in difficoltà ad eccellere in campo individuale a cospetto dei migliori interpreti della disciplina a livello globale. La selezione azzurra ha raccolto complessivamente un bottino di tre medaglie, una per ogni metallo, distinguendosi ancora una ...