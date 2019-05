The Voice 2019 | Ilaria Amagour canta “I Love It” e sceglie Guè Pequeno VIDEO

Ascolti Tv Martedì 7 maggio - The Voice e Le Iene tra i film di Rai 1 e Canale 5 : Ascolti Tv Martedì 7 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – La verità vi spiego sull’amore – milioni e % Rai 2 – The Voice nuova edizione (qui le squadre) – milioni e % Rai 3- #cartabianca – milioni e % Canale 5 – Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile – milioni e % Rete 4 – Il Segreto 1a Tv + Una Vita 1a Tv – milioni e % Italia 1 ...

The Voice 2019 : i concorrenti scelti nella terza puntata di Blind Auditions – Foto : Domenico Iervolino - The Voice 2019 Le Blind Auditions di The Voice 2019 arrivano alle battute finali. Dopo la terza puntata di ieri, i quattro team di Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio iniziano a delinearsi, avvicinandosi sempre più alle scelte definitive sui concorrenti da portare alle Battle. The Voice 2019: i concorrenti scelti nella terza puntata Sono 12 i concorrenti che hanno fatto girare almeno un coach ...

The Voice 2019 : Valerio Sgargi canta Bohemian Rhapsody e Figaro - sceglie Morgan (VIDEO) : The Voice 2019: Valerio Sgargi canta Bohemian Rhapsody e Figaro. Si girano tutti, ma lui sceglie Morgan (VIDEO) La nuova edizione di The Voice Of Italy è arrivata alla terza puntata delle delle Blind Audition. The Voice è in onda ogni martedì su Rai 2, ed è condotto da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle serie girevoli dei giudici. Tra i concorrenti che hanno ricevuto un giudizio positivo da parte ...

The Voice 2019 i concorrenti e le squadre della nuova edizione : The Voice 2019 i concorrenti scelti nelle Blind Auditions Chi sono i concorrenti della nuova edizione di The Voice? Puntata dopo puntata andremo a conoscerli e a inserirli all’interno di questo articolo che sarà aggiornato con tutti i nuovi nomi. Per avere sempre a disposizione la lista dei concorrenti della nuova edizione di The Voice. Un’edizione che vede Simona Ventura alla conduzione e giudici/coach Morgan, Elettra Lamborghini, ...

Raphael a The Voice 2019 - non sfugge il dettaglio : duetto con un’ex di Amici : The Voice 2019, Raphael ha superato le audizioni: ecco dove lo abbiamo visto Nella terza puntata di The Voice 2019 abbiamo conosciuto Raphael, che ha conquistato un posto nella squadra di Gigi D’Alessio. Per lui si era girato anche Guè Pequeno, ma sarebbe stata una scelta troppo ovvia. Il concorrente ha spiegato che dalla diversità […] L'articolo Raphael a The Voice 2019, non sfugge il dettaglio: duetto con un’ex di Amici ...

Hindaco - The Voice of Italy 2019/ Chi è? Gué Pequeno conquistato ma sul web... : Hindaco a The Voice of Italy 2019. Ilaria conquista Guè Pequeno con il suo flow ma non il pubblico a casa che la trova da 'karaoke'

Elettra Lamborghini conquista The Voice : Tatuaggi a macchia di leopardo e curve pericolose per l'esuberante coach del programma di Raidue. La bella ereditiera italiana, autrice dei tormentoni “Pem Pem” e “Mala”, sta conquistando il pubblico di Rai 2 serata dopo serata. Il look appariscente, l’acconciatura con i due chignon a forma di corna, il piglio ironico, la passione per il latte di soia e l’attitudine al twerking sono le caratteristiche che rendono la Lamborghini la vera star del ...

The Voice OF ITALY 2019 - BLIND AUDITIONS/ Diretta e concorrenti : Sofia canta con Gigi : The VOICE of Itay 2019, Diretta terza puntata e concorrenti BLIND audition: nuovi talelti per Morgan, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D'Alessio.

The Voice of Italy 2019 - Blind auditions/ Diretta e concorrenti : Elettra e Gué pronti : The Voice of Itay 2019, Diretta terza puntata e concorrenti Blind audition: nuovi talelti per Morgan, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D'Alessio.

The Voice - Elettra Lamborghini e la chirurgia estetica : 'Ecco cosa mi sono rifatta' : La giovane ereditiera Elettra Lamborghini è famosa per le sue curve mozzafiato e da quando è diventata giudice del programma televisivo The Voice non pochi hanno iniziato a chiedersi se le sue forme ...

The Voice - Elettra Lamborghini e la chirurgia estetica : "Ecco cosa mi sono rifatta" : La giovane ereditiera Elettra Lamborghini è famosa per le sue curve mozzafiato e da quando è diventata giudice del programma televisivo The Voice non pochi hanno iniziato a chiedersi se le sue forme siano frutto di madre natura o se ci sia lo zampino del chirurgo estetico. C'è chi avrebbe parlato di

Elettra Lamborghini rifatta : le confessioni del giudice di The Voice : Elettra Lamborghini rifatta? Le curiosità sull’ereditiera oggi giudice di The Voice 2019 Elettra Lamborghini è rifatta? Le foto prima e dopo potrebbero far nascere dei dubbi in qualcuno, ma anche senza vedere le foto di prima qualcuno potrebbe domandarselo. Ora stiamo vedendo la giovane ereditiera nelle vesti di giudice a The Voice 2019 ed essendo […] L'articolo Elettra Lamborghini rifatta: le confessioni del giudice di The Voice ...

Micaela Foti a The Voice 2019 : ecco dove l’abbiamo già vista : The Voice of Italy: Micaela Foti alle blind audition della terza puntata Questa sera andrà in onda il terzo appuntamento con The Voice 2019, il talent show di Raidue condotto per la prima volta da Simona Ventura. Quest’anno nella trasmissione, a differenza delle edizioni precedenti, non ci saranno volti già noti al pubblico italiano ad […] L'articolo Micaela Foti a The Voice 2019: ecco dove l’abbiamo già vista proviene da ...

Diretta The Voice of Italy : dalle 21.20 su Rai 2 andrà in scena la terza puntata : Questa sera su Rai 2 andrà in onda la terza puntata di The Voice of Italy, il talent show condotto da Simona Ventura e che vede nelle vesti di coach Morgan, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Gigi D'Alessio. Questi ultimi avranno il compito di completare i propri team, in maniera tale da arrivare pronti alle Battles che si svolgeranno nelle prossime puntate....Continua a leggere