The Voice 2019 | i 7 momenti da ricordare e non della terza puntata C’è chi arriva da

The Voice - Morgan attacca Gue Pequeno per una concorrente : 'Non hai coraggio' : Nella puntata di The Voice del 7 maggo i due coach Morgan e Gue Pequeno hanno dato vita ad una piccola baruffa per via del loro parere discordante sulle doti di una concorrente. Lo scontro tra i due è ...

Ascolti TV | Martedì 7 maggio 2019. Basta l’11.6% al film di Rai1 per vincere - The Voice 10.5% (2 - 2 mln) - Le Iene 10.5% (1 - 7 mln). Il Segreto 7.2% (1 - 8 mln) - Floris 7.2% (1 - 5 mln) : The Voice: Gigi D'Alessio Nella serata di ieri, Martedì 7 maggio 2019, su Rai1 il film La Verità Vi Spiego sull’Amore, al posto della fiction L’Aquila – Grandi Speranze, ha conquistato 2.712.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile ha raccolto davanti al video 1.862.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.29 a 0.00 – la terza ...

The Voice 2019 : Ilaria Amagour canta “I Love It” e sceglie Guè Pequeno (VIDEO) : The Voice 2019: Ilaria Amagour canta “I Love It”. Si girano tutti tranne Gigi D’alessio, lei sceglie Guè (VIDEO) The Voice Of Italy è ormai arrivato alla terza puntata delle delle Blind Audition. The Voice è in onda ogni martedì su Rai 2, ed è condotto da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle serie girevoli dei giudici. Tra i concorrenti che hanno ricevuto un giudizio positivo da ...

The Voice 2019 : i concorrenti scelti nella terza puntata di Blind Auditions – Foto : Domenico Iervolino - The Voice 2019 Le Blind Auditions di The Voice 2019 arrivano alle battute finali. Dopo la terza puntata di ieri, i quattro team di Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio iniziano a delinearsi, avvicinandosi sempre più alle scelte definitive sui concorrenti da portare alle Battle. The Voice 2019: i concorrenti scelti nella terza puntata Sono 12 i concorrenti che hanno fatto girare almeno un coach ...

The Voice 2019 : Valerio Sgargi canta Bohemian Rhapsody e Figaro - sceglie Morgan (VIDEO) : The Voice 2019: Valerio Sgargi canta Bohemian Rhapsody e Figaro. Si girano tutti, ma lui sceglie Morgan (VIDEO) La nuova edizione di The Voice Of Italy è arrivata alla terza puntata delle delle Blind Audition. The Voice è in onda ogni martedì su Rai 2, ed è condotto da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle serie girevoli dei giudici. Tra i concorrenti che hanno ricevuto un giudizio positivo da parte ...

The Voice 2019 i concorrenti e le squadre della nuova edizione : The Voice 2019 i concorrenti scelti nelle Blind Auditions Chi sono i concorrenti della nuova edizione di The Voice? Puntata dopo puntata andremo a conoscerli e a inserirli all’interno di questo articolo che sarà aggiornato con tutti i nuovi nomi. Per avere sempre a disposizione la lista dei concorrenti della nuova edizione di The Voice. Un’edizione che vede Simona Ventura alla conduzione e giudici/coach Morgan, Elettra Lamborghini, ...

Raphael a The Voice 2019 - non sfugge il dettaglio : duetto con un’ex di Amici : The Voice 2019, Raphael ha superato le audizioni: ecco dove lo abbiamo visto Nella terza puntata di The Voice 2019 abbiamo conosciuto Raphael, che ha conquistato un posto nella squadra di Gigi D’Alessio. Per lui si era girato anche Guè Pequeno, ma sarebbe stata una scelta troppo ovvia. Il concorrente ha spiegato che dalla diversità […] L'articolo Raphael a The Voice 2019, non sfugge il dettaglio: duetto con un’ex di Amici ...

Hindaco - The Voice of Italy 2019/ Chi è? Gué Pequeno conquistato ma sul web... : Hindaco a The Voice of Italy 2019. Ilaria conquista Guè Pequeno con il suo flow ma non il pubblico a casa che la trova da 'karaoke'

Elettra Lamborghini conquista The Voice : Tatuaggi a macchia di leopardo e curve pericolose per l'esuberante coach del programma di Raidue. La bella ereditiera italiana, autrice dei tormentoni “Pem Pem” e “Mala”, sta conquistando il pubblico di Rai 2 serata dopo serata. Il look appariscente, l’acconciatura con i due chignon a forma di corna, il piglio ironico, la passione per il latte di soia e l’attitudine al twerking sono le caratteristiche che rendono la Lamborghini la vera star del ...

