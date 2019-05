The Big Bang Theory | il finale della serie rivela il cognome di Penny | ecco qual è

Il cognome di Penny in The Big Bang Theory è uno dei misteri che (forse) non verrà mai svelato - ecco il motivo : Il cognome di Penny in The Big Bang Theory è stato per anni uno dei grandi misteri della serie. Con la comedy che si avvicina a chiudere i battenti - il finale andrà in onda sulla CBS il prossimi 16 maggio - i fan sperano di conoscere il cognome da nubile del personaggio, ma Kaley Cuoco scioglie ogni dubbio. Durante il party a sorpresa organizzato per la fine delle riprese, l'attrice ha confermato a TVLine che il nome completo di Penny non ...

The Big Bang Theory - non ci sarà un altro spinoff secondo Chuck Lorre : The Big Bang Theory finirà il 16 maggio negli Stati Uniti. Young Sheldon proseguirà la sua corsa e nella speranza di tutti avrà una vita ancora lunga mantenendo in piedi il mito di Sheldon Cooper. Ma non ci sarà un secondo spinoff di The Big Bang Theory. Lo scorso febbraio Kelly Kahl, uno dei responsabili della programmazione CBS, uno di quelli che il prossimo anno dovrà fare i conti con l'assenza di un prodotto da oltre 12 milioni di ...

Un nuovo spin-off di The Big Bang Theory dopo Young Sheldon? Chuck Lorre : “Non basta farlo per soldi” : Anche per il creatore Chuck Lorre è stato difficile dire addio a The Big Bang Theory, tanto che ha pensato di realizzare un secondo spin-off. Se Young Sheldon racconta l'infanzia del personaggio interpretato da Jim Parsons, vera icona della serie, questo nuovo progetto sarebbe stato ambientato nel presente. In effetti, qualche mese fa molti media americani riportarono la notizia che l'universo di The Big Bang Theory si sarebbe esteso in un ...

Johnny Galecki di The Big Bang Theory diventa padre : l’annuncio : Johnny Galecki di The Big Bang Theory al settimo cielo: lui e la fidanzata Alaina Meyers diventeranno genitori Johnny Galecki di The Big Bang Theory diventerà presto padre. La fidanzata Alaina Meyers, di ben 22 anni meno di lui, è in dolce attesa. I due si frequentano da poco più di un anno ma, stando alle […] L'articolo Johnny Galecki di The Big Bang Theory diventa padre: l’annuncio proviene da Gossip e Tv.

Svolta per Amy e Sheldon in The Big Bang Theory 12×21 : il Nobel è sempre più vicino? (promo 12×22) : Un quesito morale divide i protagonisti in The Big Bang Theory 12x21 che riporta l'attenzione su Amy e Sheldon. La trama di The Plagiarism Schism ruota intorno alla questione "fare la cosa sbagliata per un fine giusto". Lo sappiamo, Amy e Sheldon si sono giocati la nomina al Premio Nobel per un soffio. La neurobiologa aveva accusato i dottori Pemberton e Campbell di aver imbrogliato e pertanto il loro comportamento non rispetta le etiche ...

Usa - il cast di “Big Bang Theory” lascia le impronte a Hollywood : Il cast della serie tv "Big Bang Theory" ha lasciato le proprie impronte sulla Hollywood Boulevard per segnare la fine dello show dopo 12 stagioni di successo. "È una benedizione", ha detto Jim Parsons, che ha interpretato Sheldon Cooper in 280 episodi. "Abbiamo registrato l'ultimo episodio la scorsa notte, possiamo vivere sotto l'illusione che stiamo ancora lavorando insieme. Quindi, questa è una vera benedizione. Voglio ringraziare gli ...

Addio The Big Bang Theory - fine riprese per il cast : foto - anticipazioni e un celebre cameo nell’ultimo episodio? : Le riprese di The Big Bang Theory si sono ufficialmente concluse. Sapevamo fin dallo scorso anno, quando la CBS ha annunciato che la dodicesima stagione sarebbe stata l'ultima, che l'Addio a una delle serie più amate di sempre non sarebbe stato facile. Martedì, lo studio 25 della Warner Bros. (quello intitolato proprio allo show) ha chiuso i battenti, salutando il suo cast che per dodici anni ha regalato tante gioie e risate. The Big Bang ...

Uno speciale per dire addio a The Big Bang Theory : Penny e Leonard ci portano dietro le quinte dello show : Per dire addio a The Big Bang Theory nel modo più giusto, il network CBS ha annunciato la messa in onda di uno speciale che porterà i fan dietro le quinte di uno degli show più amati degli ultimi dieci anni. Intitolato Unraveling the Mystery: A Big Bang Farewell, il programma (dalla durata di 30 minuti) sarà condotto dalle star Johnny Galecki (Leonard) e Kaley Cuoco (Penny) e trasmesso giovedì 16 maggio alle 21:30 negli Stati Uniti, dopo ...

Il cast di The Big Bang Theory sulla cover di EW prima dell’addio tra scene e momenti preferiti dal set (video) : Ci hanno fatto compagnia per dodici anni, tra risate, scienza, storie d'amicizia e d'amore. Ora, The Big Bang Theory volge al termine il prossimo 16 maggio con un doppio episodio conclusivo. In vista del finale, i fan non sono gli unici ad essere nostalgici. Anche le star della serie hanno iniziato a ripensare ai loro momenti preferiti sul set. Per celebrare la comedy creata da Chuck Lorre che ha rivalutato la figura del nerd, Entertainment ...

Leonard di The Big Bang Theory sarà ospite dell'Etna Comics 2019 : Giovani dotati di grande acume scientifico ma poco inclini a relazionarsi col mondo esterno, riusciti, nonostante questo, a tenere per anni gli spettatori incollati alla tv. Leonard, Howard, Raj, ...

Il nuovo Leonard in The Big Bang Theory 12×20 getta le basi per il finale di serie (promo 12×21) : Finora Amy e Sheldon sono stati al centro della storia, finché The Big Bang Theory 12x20 ha deciso di accantonare la disputa sul Premio Nobel per ricordarsi degli altri protagonisti, ovvero Leonard e Penny. E l'episodio The Decision Reverberation potrebbe aver gettato le basi per il finale di serie - e diciamolo, era anche giunto il momento. Leonard, l'uomo sempre succube degli altri che finisce spesso per assecondare il volere altrui, ...

The Big Bang Theory - le lacrime del cast alla lettura del finale di serie : Una lettura del copione sfociata in una valle di lacrime.Il 2019 sarà ricordato come un anno ricco di importanti chiusure televisive e cinematografiche: dall'evento Avengers: Endgame fino a Game of Thrones sono mesi emotivamente importanti per gli attori e i fan di tutto il mondo. Il 16 maggio sulla CBS andrà in onda anche il finale di serie di The Big Bang Theory storica comedy durata 12 stagioni.prosegui la letturaThe Big Bang Theory, ...