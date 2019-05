Terremoto - serie di scosse nelle Madonie. Sisma anche nel Catanese

Terremoto in Serie B - 9 club chiedono l’esclusione del Palermo [NOMI e DETTAGLI] : E’ una situazione delicatissima in Serie B, un nuovo Terremoto che rischia di condizionare questo finale di stagione. Nel dettaglio il Palermo è stato deferito nelle ultime ore per irregolarità gestionali, rischia anche la retrocessione ma la sentenza potrebbe anche arrivare a playoff finiti. Per questo motivo 9 club del campionato cadetto (Benevento, Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia e Verona) hanno chiesto ...

Terremoto serie A - caos plusvalenze fittizie : i nomi dei primi presidenti indagati [DETTAGLI] : Novità importanti che riguardano il campionato italiano, nel dettaglio il presidente del Chievo Luca Campedelli risulta indagato in un’inchiesta della Procura di Forli’ sulle plusvalenze fittizie realizzate con la compravendita di calciatori a valori gonfiati proprio riguardanti il Chievo ed il Cesena. Come riporta Il Resto del Carlino indagati anche l’ex presidente del Cesena Giorgio Lugaresi e Giampiero Ceccarelli, ...

Nuovo Terremoto in Serie A - 7 squadre coinvolte : rischio ribaltoni in classifica - tutti i dettagli sul caos plusvalenze fittizie [NOMI e DETTAGLI] : Sta per scoppiare una nuova bomba per quanto riguarda il calcio italiano, un Nuovo terremoto e che rischia di avere pesanti conseguenze anche per la prossima stagione. Tutto è iniziato dalle parole del presidente Gravina, l’obiettivo è quello di attenzionare le plusvalenze fittizie e gli scambi sospetti, si tratta di mosse da parte delle società per nascondere le perdite. I bilanci delle società adesso rischiano di esplodere, ecco ...