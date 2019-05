Terra | pianeta in evoluzione | su Alpha il racconto delle specie viventi sul nostro pianeta

Terra : Pianeta in Evoluzione su Alpha in esclusiva per l’Italia l’8 e 15 maggio in seconda serata : Terra: Pianeta in Evoluzione su Alpha in due seconde serate la docu-serie sull’Evoluzione della specie Arriva in prima tv assoluta su Alpha mercoledì 8 e mercoledì 15 maggio alle ore 22.40 “Terra: Pianeta in Evoluzione” ( titolo originale Great Moments in Evolution) la serie in due puntate prodotta da ZDF Enterprised che racconta l’emozione dell’Evoluzione delle specie viventi. Tutto è iniziato con una singola cellula e nel corso di 4 ...

GIORNATA DELLA Terra 2019/ Earth Day - cos'è e perché si celebra oggi il pianeta : GIORNATA DELLA TERRA 2019: il 22 aprile si celebra l'Earth Day. cos'è e perché si celebra oggi il nostro pianeta. Le ultime notizie.

Giornata della Terra : come salvare 'Il nostro pianeta' - partendo dal divano - : Il problema principale è che il mondo è meno selvaggio : la maggior parte degli animali è allevata e la maggior parte dei terreni coltivata, così per la vita selvatica, fondamentale per la ...

Giornata della Terra : 5 (piccoli) gesti per contribuire a salvare il pianeta : Cade come ogni anno il 22 aprile la Giornata della terra, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite e celebrata a livello globale, per ricordarci che non esiste un pianeta B e che dobbiamo adoperarci per salvare la “casa” in cui viviamo. In occasione dell’Earth Day, Green Genius, azienda specializzata nella fornitura di energia solare come servizio,ha stilato un elenco di 5 semplici abitudini quotidiane, all’apparenza banali ma spesso ...

Dott.Ellis Silver : Gli umani non sono nati sulla Terra - ma su un altro pianeta. : Dott.Ellis Silver: Gli umani non sono nati sulla terra, ma su un altro pianeta. Secondo la tesi di Silver una specie aliena sarebbe arrivata sulla terra e si sarebbe incrociata con l’uomo di Neanderthal. Inoltre lo scrittore dice che non siamo fatti per stare sulla terra, proprio perchè non è il nostro vero luogo natio. […] L'articolo Dott.Ellis Silver: Gli umani non sono nati sulla terra, ma su un altro pianeta. sembra essere il ...

Astronomia : il telescopio spaiale Tess scopre un esopianeta grande quanto la Terra : Nella sua caccia ai mondi extrasolari, il telescopio spaziale Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite), ha portato a casa due nuovi ed importanti trofei. Entrambi – spiega Global Science – orbitano attorno ad una stella situata a 53 anni luce da noi, con una massa pari all’80% quella del Sole. Il primo si chiama Hd 21749D, ed è un esopianeta con una massa 23 volte quella del nostro pianeta e con un raggio pari 2,7 volte quello ...

Osservazione della Terra : come misuriamo il battito del nostro pianeta dallo spazio : L’ESA invita i rappresentanti della stampa a partecipare al Living Planet Symposium, la più grande conferenza al mondo sul tema dell’Osservazione della Terra, per ascoltare in anteprima dagli scienziati delle recenti scoperte ambientali e degli ultimi fatti concreti sul cambiamento climatico. L’evento si terrà dal 13 al 17 maggio al Milano Convention Centre, Italia. La conferenza offre un’opportunità unica per parlare ...

Giornata Internazionale della Terra : cosa fare e cosa non fare per proteggere il pianeta : Da quasi 50 anni, il 22 aprile in tutto il mondo si celebra la Giornata della Terra, un momento per riflettere su temi importanti come la protezione dell’ambiente e la salvaguardia di ogni forma di vita e delle risorse naturali. Nel 2019, la ricorrenza coincide con Pasquetta, una Giornata che, da tradizione, viene trascorsa all’aria aperta, magari facendo un pic nic sul prato, una passeggiata al mare o una gita fuori porta. “Mi fa piacere che ...

Il terremoto e la bambina che sogna il pianeta Terra pulito. Solo fenomeni mediatici? : O per affrontare altri grandi temi epocali che sono all'ordine del giorno dell'agenda politica. E dunque anche i simboli di queste battaglie corrono il rischio di venire usati e gettati. Durano il ...

L'Ora della Terra - mobilitazione nel teramano a difesa del pianeta : Teramo - Sabato 30 marzo torna l’Ora della Terra (Earth Hour), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Dalla prima edizione del 2007, che coinvolse la sola città di Sidney, la campagna è arrivata in ogni angolo del ...

Vista da Terra l'atmosfera di un pianeta alieno : Giovane e irrequieto: appare cos il gigantesco pianeta extrasolare HR8799e nel ritratto d'avanguardia realizzato dallo strumento Gravity montato sull'interferometro del Very Large Telescope, Vlti, ...

Una tempesta geomagnetica ha colpito la Terra : ora un nuovo flusso di particelle cariche è diretto verso il nostro pianeta : Un’espulsione di massa coronale (CME) ha colpito il campo magnetico terrestre ieri, 24 Marzo 2019, alle 21:51 UTC: l’impatto è stato debole e non ha innescato intense tempeste geomagnetiche come previsto. E’ possibile che alcuni effetti si possano registrare nelle prossime ore, durante il passaggio della Terra attraverso le turbolenze del CME. Nonostante l’evento sia stato meno rilevante del previsto, è ancora aperta la ...

ll pianeta più vicino alla Terra? Non è Venere ma Mercurio : Dunque anche se rimane il fatto che Venere abbia l'orbita più vicina alla Terra, passa però la maggior parte del tempo lontano e spesso addirittura dalla parte opposta rispetto al Sole. Al contrario ...