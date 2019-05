Terna | Assemblea approva bilancio 2018 | Ferraris dati in crescita

Terna - l'assemblea approva bilancio e dividendo : Via libera del l'assemblea degli azionisti di Terna al bilancio 2018 e alla distribuzione del dividendo di 23,32 centesimi ad azione , in linea con la politica presentata al mercato, e la distribuzione ...

"Da oggi siamo partito. In cammino per costruire l'alTernativa" - Speranza conclude l'assemblea di Articolo Uno : "Da oggi siamo un partito: Articolo Uno. Ci mettiamo in cammino per costruire l'alternativa. Grazie a tutti per questi due giorni bellissimi", Roberto Speranza commenta così la fine del Congresso della sua formazione politica. Sono state approvate, dall'assemblea riunita a Bologna, la relazione e le conclusioni di con una votazione che ha visto 12 astensioni e due voti contrari su 500 delegati.Articolo 1 guarda ai prossimi mesi. Speranza ...