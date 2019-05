Terapia genetica | è possibile riparare il cuore post-infarto | la prima dimostrazione è

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L’del miocardio, causato dall’occlusione improvvisa di una delle arterie coronarie, è la principale causa di scompenso cardiaco, ed interessa più di 23 milioni di persone al mondo secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità. Un innovativo approccio genetico e made in Italy si affaccia sul panorama medico e si prefigge diildanneggiato da un’. Lo studio, pubblicato su “Nature”, è stato condotto dai ricercatori dell’Istituto di Scienze della vita – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) di Trieste. Ebbene hanno scoperto che dopo un, la somministrazione di un piccolo farmaco genetico – veicolato tramite virus modificato – stimola la rigenerazione del, attivando la proliferazione delle cellule ...

