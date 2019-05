Tennis | vittoria per Federer contro Gasquet

Tennis - Madrid : rientro con vittoria per Federer : Madrid - Sono bastati 52 minuti a Roger Federer per ritornare a vincere sulla terra battuta, superficie su cui non giocava da ormai 3 anni. Lo svizzero ha superato con il netto punteggio di 6-2, 6-3 ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Budapest - una vittoria sentita. Roma è importante - punto a Wimbledon. La Coppa Davis…” : Matteo Berrettini sta ancora festeggiando il bellissimo trionfo di Budapest, il 23enne ha conquistato il suo secondo titolo ATP della carriera dopo quello dello scorso anno a Gstaad e si lancia con grande ottimismo verso i prossimi appuntamenti tra cui spiccano gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Il Tennista Romano sta vivendo un ottimo momento di forma e ha espresso tutta la sua gioia in un’intervista concessa al ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Dedico la vittoria a mio papà - sono troppo felice. L’anno scorso mi ero infortunato e ora…” : Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Budapest, il Tennista romano si è regalato una giornata fantastica trionfando sulla terra rossa della capitale magiara e mettendo il suo secondo sigillo nel massimo circuito. Il 23enne ha saputo sconfiggere il serbo Filip Krajinovic in rimonta, dopo aver perso il primo set ha alzato la qualità del suo gioco e ha messo in ginocchio l’avversario esibendo una prestazione di assoluto livello ...

Appendino 'I mondiali di Tennis a Torino per cinque anni una vittoria di squadra' : Ho conosciuto mio marito su un campo da tennis e amo questo sport. Ho passato molta parte della vita sui campi e devo dire che è stata una grande emozione'. L'idea di essere la sindaca che inaugurerà ...

Tennis. La vittoria di Montecarlo vale a Fognini la scalata nella classifica ATP : La grande vittoria di Montecarlo vale al tennista armese Fabio Fognini la scalata nella classifica ATP. La racchetta di Arma di Taggia torna ad essere il primo azzurro al mondo e si regala la posizione numero 12, a ridosso della Top Ten. E' proprio questo ora l'obiettivo di Fabio che cercherà di incrementare il proprio bottino dai prossimi grandi impegni sulla terra ...

Tennis - dopo la vittoria al torneo di Montecarlo Fognini registra un video e ringrazia i tifosi : “Ce l’abbiamo fatta”. Così in un video pubblicato sul profilo Instagram il Tennista italiano Fabio Fognini ringrazia i tifosi, dopo la vittoria al torneo di Montecarlo. Fognini ha battuto in finale il serbo Lajovic col punteggio di 63/64 L'articolo Tennis, dopo la vittoria al torneo di Montecarlo Fognini registra un video e ringrazia i tifosi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tennis - Fabio Fognini trionfa al Torneo di Montecarlo : è la prima - storica - vittoria di un italiano : , Fonti: Tiscali.it e La Gazzetta dello Sport.it , Maria Mento Leggi NewNotizie.it, anche su Google News Segui NewNotizie.it su Instagram

Tennis - Fognini 12° al mondo dopo la vittoria di Montecarlo : Il ligure ha solo 245 punti di ritardo da John Isner che è numero 10 del mondo. E già questa settimana a Barcellona, Fabio potrebbe entrare nel prestigioso club dei Top 10. storico - Senza scomodare ...

Tennis - parla Fognini : 'Una grande vittoria - ora la Pasqua più bella' : Fabio Fognini si gode l'impresa messa a segno a Montecarlo contro lo spagnolo n.2 al mondo e si prepara alla finalissima di domani con Lajovic: 'Senza ombra di dubbio una grande vittoria - fa l'azzurro -, sono molto felice, c'era tanto vento ed era difficile. Ma sono contento di aver ...

Tennis - WTA Bogotà 2019 : Sara Errani ai quarti! Vittoria agevole contro l’olandese Schoofs : Tutto facile per Sara Errani nel secondo turno del torneo WTA di Bogotà. La bolognese si è qualificata ai quarti di finale sulla terra rossa colombiana dopo aver sconfitto in due set l’olandese Bibiane Schoofs, numero 162 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, per 6-2 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco. Errani comincia bene il match, strappando il servizio all’avversaria nel secondo game. Schoofs riesce a trovare ...

La rimonta epica della Tennista : da 0-6 0-5 alla vittoria : Tara Moore, tennista di Hong Kong di 26 anni, è riuscita a vincere una partita di tennis nonostante si sia trovata sotto 0-6 0-5 nel punteggio. Non solo, Moore è riuscita a fronteggiare un match point ...

WTA Bogotà – Esordio con vittoria per Sara Errani : la Tennista azzurra supera in rimonta Irina Maria Bara : Esordio vincente per Sara Errani al primo turno del WTA di Bogotà: la tennista azzurra batte in rimonta Irina Maria Bara e accede agli ottavi Un brivido dopo il primo set, il sorriso al termine del terzo. Esordio vincente per Sara Errani nel primo turno del WTA di Bogotà. La tennista azzurra, ripescata come lucky loser, ha sconfitto la romena Maria Irina Bara (n°170 WTA) in rimonta, dopo 2 ore e 12 minuti, distribuite su 3 set conclusi con ...

Tennis - Roger Federer guarda oltre il successo di Miami : “Una vittoria che mi dà tranquillità - preparerò al meglio la stagione sulla terra” : Un torneo letteralmente dominato quello appena chiuso dal fuoriclasse elvetico Roger Federer sul cemento di Miami. Lo svizzero ha conquistato il 101° successo della propria infinita carriera sconfiggendo lo statunitense John Isner per 6-1 6-4 nella finale andata in scena nella giornata di ieri. Il 37enne nato a Basilea ha dimostrando una condizione in continua crescita con il procedere degli incontri giocando in maniera incantevole e meritando ...

Tennis - Miami : Sonego va - prima vittoria azzurra nei 1000 del 2019 : Miami - Dopo lo zero su quattro a Indian Wells, l'Italia può sorridere anche nei Masters 1000. Lorenzo Sonego , sulla scia del gioco brillante espresso nelle qualificazioni , ha giocato meglio i punti ...