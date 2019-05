Tennis | Trofeo Bonfiglio | presentata a Milano la 60ª edizione

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sessant’anni di campioni in anteprima. Ilraggiunge un anniversario importante e si appresta a festeggiare con un’altra… da Slam L’evento del circuito mondiale ITF di grado A, il più alto nella classificazione internazionale per gli under 18, porta alClubAlberto Bonacossa ancora una volta i grandi protagonisti deldi domani con 7 dei Top 10 maschili juniores e la numero 1 al mondo femminile. Per i due protagonisti principali dell’entry list, quelli che avranno lo status di teste di serie numero 1, si tratta di grandi ritorni. Da una parte c’è Adrian Andreev, bulgaro vincitore in via Arimondi già lo scorso anno, dall’altra c’è Clara Tauson, la stellina danese dalla lunga chioma bionda che nel 2018 si fermò in semifinale e che adesso punta al bersaglio grosso. Saranno loro le punte di ...

