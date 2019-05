Tennis | Madrid | Fognini stende Millman e raggiunge gli ottavi

Tennis - Madrid : Nadal passa agli ottavi. Si ferma Del Potro : Madrid - Rafa Nadal batte in due set il canadese Auger-Aliassime e passa agli ottavi di finale del masters 1000 di Madrid . Allo spagnolo sono bastati due set per ipotecare l'incontro, ma il numero ...

Tennis : Madrid - Fognini agli ottavi : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Ha fatto in fretta Fabio Fognini a qualificarsi per gli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale. Al secondo turno il ligure, numero 12 del ...

Tennis - Madrid : Fognini agli ottavi - esordio vincente per Nadal : Negli ottavi Fognini se la vedrà con l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo e del tabellone. Nadal, buona la prima esordio vincente per Rafael Nadal. Lo spagnolo, numero 2 del ranking e del ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Rafael Nadal agli ottavi di finale. Félix Auger-Aliassime sconfitto in due set : Rafael Nadal, messi alle spalle i problemi di gastroenterite, conquista l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Sulla terra rossa iberica, il n.2 del mondo ha superato con un duplice 6-3 il talentuoso canadese Félix Auger-Aliassime (n.30 ATP) in 1 ora e 39 minuti di partita. Un buon esordio per Nadal che ha saputo mettere sul campo la sua forza e la sua classe contro un giocatore più inesperto ma in grande ...

WTA Madrid – Kiki Bertens sul velluto : la Tennista olandese spazza via Sevastova e vola ai quarti : Kiki Bertens si impone in 61 minuti si Anastasija Sevastova negli ottavi di finale del WTA di Madrid: la tennista olandese si impone 6-1 / 6-2 Bastano appena 61 minuti a Kiki Bertens per ottenere un’agevole vittoria e staccare il pass per i quarti di finale del WTA di Madrid. La tennista olandese, settima forza del ranking mondiale femminile, si è imposta sulla lettone Anastasija Sevastova in 2 set, vinti con il punteggio di 6-1 / ...

Tennis - Madrid : rientro con vittoria per Federer : Madrid - Sono bastati 52 minuti a Roger Federer per ritornare a vincere sulla terra battuta, superficie su cui non giocava da ormai 3 anni. Lo svizzero ha superato con il netto punteggio di 6-2, 6-3 ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di oggi (7 maggio). Completato il primo turno - iniziati i sedicesimi : Giornata ricca di incontri a Madrid per quanto concerne il torneo ATP Masters 1000 di Tennis: si è Completato il primo turno (12 incontri) e sono iniziati i sedicesimi (4 match), che si completeranno nella giornata di domani. Resta in gara per l’Italia il solo Fabio Fognini, dato che Marco Cecchinato è stato eliminato. Tra i big avanti anche Roger Federer e Novak Djokovic, che sono già agli ottavi assieme all’austriaco Dominic Thiem, ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : soffre Naomi Osaka - fuori Karolina Pliskova - si ritira Angelique Kerber : Due teste di serie sono uscite di scena nella seconda giornata dedicata al secondo turno del WTA Premier Mandatory di Madrid. La ceca numero 5 del tabellone Karolina Pliskova, che già aveva sofferto contro l’ucraina Dayana Yastremska, ha ceduto col punteggio di 7-5 2-6 6-4 all’altra ucraina proveniente dalle qualificazioni Kateryna Kozlova, che ora incontrerà negli ottavi di finale la svizzera Belinda Bencic. Esce di scena, non sul campo ma per ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Roger Federer domina contro Richard Gasquet e vola al terzo turno : 54 minuti di gioco, 6-2 6-3: è questo il riscontro del primo match dopo tre anni di “astinenza” sulla terra rossa di Roger Federer. Il campione svizzero (n.3 del mondo) ha regolato in meno di un’ora il francese Richard Gasquet (n.39 del ranking) con estrema facilità. Una sorta di allenamento per il “Maestro” al cospetto del transalpino, operato all’inguine e fuori 5 mesi dal circuito, costretto a confrontarsi ...

Tennis - esordio vincente per Fognini a Madrid : Madrid - Con alle spalle il trionfo a Montecarlo e dopo l'infortunio che lo ha costretto al forfait a Barcellona e all'Estoril, Fabio Fognini torna in campo al Mutua Madrid Open. Il numero uno azzurro ...

Tennis - Madrid : avanti Fognini - fuori Cecchinato. Esordio ok per Djokovic : Buona la prima anche per lo svizzero Stan Wawrinka, Atp, che si è sbarazzato 6-2 6-3 del francese Pierre-Hugues Herbert, numero 41 del mondo. Il 33enne di Losanna si giocherà un posto negli ottavi ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Marco Cecchinato perde un match altalenante contro Diego Schwartzman : Finisce subito il Masters 1000 di Madrid per Marco Cecchinato. Il siciliano, numero 16 del tabellone, è stato battuto dall’argentino Diego Schwartzman, uno degli uomini giocatori fuori dal seeding più complicati da affrontare, per 6-0 4-6 6-1 in un match dalla durata piuttosto rapida, un’ora e un quarto. Il prossimo appuntamento, per l’azzurro, è dunque quello con il Foro Italico di Roma la settimana prossima, mentre ...

Tennis - Roger Federer : “La partecipazione agli Internazionali d’Italia 2019 è un’opzione. Dipende da come andrà a Madrid” : Senza se e senza ma è lo svizzero Roger Federer l’osservato speciale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Lo svizzero, attuale n.3 del mondo, fa il suo ritorno sulla terra rossa dopo tre stagioni e comincia dal torneo iberico il proprio percorso che vorrà portarlo al Roland Garros (26 maggio-9 giugno). L’elvetico giocherà quest’oggi, non prima delle 20.00, contro il francese Richard Gasquet (n.39 del mondo) e si aspetta un ...