Tennis | Fognini in ottavi a Madrid | ora vede la top-10 da vicino

Tennis - Madrid : Fognini stende Millman e raggiunge gli ottavi : Madrid - Vittoria facile per Fabio Fognini contro John Millman ai sedicesimi di finale del " Mutua Madrid Open ", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.536.160 euro, in corso ...

Tennis : Madrid - Fognini agli ottavi : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Ha fatto in fretta Fabio Fognini a qualificarsi per gli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale. Al secondo turno il ligure, numero 12 del ...

Tennis - Madrid : Fognini agli ottavi - esordio vincente per Nadal : Negli ottavi Fognini se la vedrà con l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo e del tabellone. Nadal, buona la prima esordio vincente per Rafael Nadal. Lo spagnolo, numero 2 del ranking e del ...

Tennis - esordio vincente per Fognini a Madrid : Madrid - Con alle spalle il trionfo a Montecarlo e dopo l'infortunio che lo ha costretto al forfait a Barcellona e all'Estoril, Fabio Fognini torna in campo al Mutua Madrid Open. Il numero uno azzurro ...

Tennis - Madrid : avanti Fognini - fuori Cecchinato. Esordio ok per Djokovic : Buona la prima anche per lo svizzero Stan Wawrinka, Atp, che si è sbarazzato 6-2 6-3 del francese Pierre-Hugues Herbert, numero 41 del mondo. Il 33enne di Losanna si giocherà un posto negli ottavi ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fognini rientra e vuole avvicinare la top ten. Tabellone complicato per gli azzurri : Il Masters 1000 di Madrid segna il ritorno in campo di Fabio Fognini. Il ligure è fermo per un infortunio alla coscia dalla meravigliosa finale di Montercarlo e rientrerà proprio sulla terra rossa spagnola. L’obiettivo del nativo di Arma di Taggia è quello di provare a ripetere il cammino nel Principato o comunque di ottenere un risultato importante che possa avvicinarlo alla top ten. Ovviamente resta l’incognita della condizione ...

Tennis - Sorteggio Masters 1000 Madrid 2019 : possibile semifinale Djokovic-Federer. Fognini - Seppi e Cecchinato nella parte alta - debutto canadese per Nadal : E’ stato effettuato pochi minuti fa il Sorteggio del Masters 1000 di Madrid, il quarto torneo di questa categoria presente nel calendario Tennistico dell’ATP. Difende il titolo Alexander Zverev: il tedesco, lo scorso anno, ha battuto in finale l’austriaco Dominic Thiem con un doppio 6-4. La prima notizia riguarda il posizionamento di Roger Federer in tabellone: allo svizzero tocca in sorte la parte alta del tabellone, ...

Tennis - Internazionali d'Italia : Fognini outsider di lusso. Nadal per il nono titolo : Cresce l'attesa per l'edizione 2019 degli Internazionali d'Italia BNL di Tennis al via il prossimo 19 maggio al Foro Italico che si appresta ad accogliere di nuovo i big del Tennis mondiale, Nadal e ...

Tennis - Estoril : Fognini si cancella - al suo posto Baldi : Estoril, Portogallo, - Fabio Fognini si è cancellato dal "Millennium Estoril Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 586.140 euro in corso sulla terra rossa dell' Estoril , in Portogallo. Il ...

Tennis - Cecchinato ai quarti a Monaco. Estoril - forfait di Fognini : ... il 22enne di Amburgo ha battuto 7-5 6-1 l'argentino Juan Ignacio Londero, numero 80 Atp, e ora se la vedrà con il cileno Cristian Garin, numero 47 del mondo. In corsa al secondo turno c'è anche ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Fabio Fognini si ritira. Il ligure tornerà a Madrid : Altro ritiro per Fabio Fognini. Il ligure non ha ancora recuperato da un infortunio muscolare alla coscia e non scenderà in campo nel torneo ATP di Estoril. Fognini si è fatto male durante la finale del Masters 1000 di Montecarlo e aveva già saltato la scorsa settimana il torneo di Barcellona. Il nativo di Arma di Taggia tornerà a giocare nel Masters 1000 di Madrid. Comincerà dunque dalla terra rossa spagnola la scalata del numero 12 del mondo ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Salvatore Caruso perde con Pablo Cuevas che ora sfida Fabio Fognini : Finisce al primo turno del tabellone principale dopo essere passato attraverso le qualificazioni l’avventura di Salvatore Caruso nel torneo dell’Eatoril, ATP 250 sulla terra battuta. Il 26enne siciliano, numero 152 del mondo, è stato battuto con un doppio 6-2 dall’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 67 del ranking, ripescato come lucky loser. un’ora e 10 minuti la durata dell’incontro, 33 e 37 minuti quella dei due parziali, con Cuevas che vola ...

La nuova primavera del Tennis maschile azzurro. Chi c'è dietro Fognini : Il Masters maschile (ufficialmente Atp Finals) coi migliori 8 del mondo di fine stagione al PalaAlpitour di Torino per il quinquennio 1921-1925 sembra caricare il tennis italiano, capace di esprimersi con una continuità e una varietà di protagonisti che richiama gli anni 70 del bum delle racchette de noartri. In questi primi quattro mesi ci sono già stati tre successi azzurri sull'Atp Tour: Cecchinato a Buenos Aires, Fognini a Montecarlo (primo ...