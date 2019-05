Tangenti | Travaglio | “Milano e Calabria? Foto della emergenza italiana | non migranti e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Da due indagini, una al Nord, nella cosiddetta e presunta capitale morale d’Italia, e un’altra nella regioneforse più disastrata, e cioè la, abbiamo avuto unagrafiavera: non gli immigrati e altre scemenze, ma la corruzioneclasse politica-imprenditoriale più malfamata d’Europa“. Così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, che aggiunge: “E’ nella corruzione che c’è il vero freno alla crescita in Italia. Ci sono due novità rispetto a Tangentopoli: oggi i politici sono dei nani, e quindi si accontentano di cifre miserabili e si vendono per quasi niente rispetto a un tempo in cui si facevano pagare almeno bene. In più c’è la presenza sempre più stabilemafia,‘ndrangheta,camorra al tavolo degli appalti. Una volta quello ...

