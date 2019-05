Sylvester Stallone alla 72esima edizione del Festival di Cannes

5 curiosità su Sylvester Stallone - l'inteprete di Rocky e Rambo : Sylvester Stallone ha ancora una volta stupito tutti con Creed 2, spin off tratto del celebre Rocky , che ha coinvolto gli spettatori di tutto il mondo a partire dal 1976. Nell'ultimo film, svestiti i panni di pugile, Rocky fa da maestro al figlio di Apollo Creed, morto in combattimento contro Ivan Drago. Qui di seguito troverete cinque curiosità su Sylvester Stallone .

Chuck Wepner - il pugile che ha ispirato Sylvester Stallone per la saga di Rocky - avrà finalmente la sua statua : Chuck Wepner, il pugile che ha ispirato Sylvester Stallone per la saga di Rocky, avrà finalmente la sua statua. Come riporta il New York Times, il monumento troverà posto all'ingresso del parco di Bayonne, nel New Jersey, dove è nato e vive tuttora Wepner, 84 anni. Nel 1975 il pugile, soprannominato Bayonne Bleeder, ha combattuto contro Muhammad Ali per il titolo di campione del mondo, sfiorando addirittura la vittoria. ...