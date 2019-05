Superbike – Jonathan Rea come Valentino Rossi | “è successo lo stesso a lui | gente felice

Jonathan Rea attacca : “La Ducati è un disastro per il Mondiale Superbike - è un mezzo derivato da una MotoGP” : Alvaro Bautista sta dominando il Mondiale Superbike, lo spagnolo ha vinto le prime undici gare disputate e ha già allungato in classifica generale. L’iberico risulta imbattibile in sella alla sua Ducati, la Panigale V4R sembra avere una marcia in più rispetto alla concorrenza e al momento nessuno sembra poterlo fermare. Bautista ha letteralmente annichilito Jonathan Rea, Campione del Mondo in carica che pare impotente con la sua ...

Superbike - GP Olanda 2019 : prove libere 1 - risultati e classifica. Jonathan Rea davanti a tutti - Bautista quarto : Jonathan Rea ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, quarta tappa del Mondiale Superbike. Il Campione del Mondo ha chiuso col crono di 1:35.598 e ha incominciato alla grande il fine settimana sul circuito di Assen dove andrà a caccia della prima vittoria stagionale dopo che Alvaro Bautista ha dominato i primi tre appuntamenti imponendosi in tutti gli eventi. Il centauro della Kawasaki ha interpretato al ...

Superbike - GP Aragon 2019 : risultato e classifica gara-1. Alvaro Bautista domina ancora - Jonathan Rea secondo - terzo Chaz Davies : Nella gara-1 del GP d’Aragon del Mondiale Superbike 2019 arriva la settima vittoria su sette gare stagionali per Alvaro Bautista e la sua Ducati, settima piazza d’onore su sette gare stagionali per Jonathan Rea e la sua Kawasaki anche se ancora una volta nettamente staccato dal castigliano. Primo podio stagionale su un circuito dove ha vinto sette volte per Chaz Davies che fa una grande gara ma prende una volta di più un distacco enorme dal ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Alvaro Bautista domina gara-1 - Jonathan Rea si inchina - Marco Melandri è sesto : Stessa storia, stesso mare anche in Thailandia. Dopo i trionfi australiani di Phillip Island (Australia), lo spagnolo Alvaro Bautista fa sua anche la prima manche del GP di Thailandia 2019, seconda prova del Mondiale Superbike. Sul tracciato asiatico altra dimostrazione di forza chiara del centauro della Ducati che ha così ottenuto un altro successo in questo inizio di stagione, per lui, incredibile sulla Panigale V4 R. Niente da fare il per il ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : superpole. Alvaro Bautista domina la scena - Jonathan Rea deve inseguire : Nessuna sorpresa nella superpole del GP di Thailandia 2019, seconda prova del Mondiale Superbike. Lo spagnolo Alvaro Bautista, trionfatore nel primo round di Phillip Island (Australia), ha messo il proprio marchio anche sul tracciato asiatico ottenendo il miglior tempo di 1’31″912 in sella alla Ducati Panigale V4 R. L’iberico è stato l’unico ad infrangere il muro dell’1’32” e si candida al ruolo di ...

