Superbike – Il Team Aruba Ducati pronto al round di Imola | le sensazioni di Bautista e

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il.it Racing –, con Álvaroe Chaz Davies, si prepara per la gara di casa, il quintodel Mondiale SBK sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari diIl Campionato Mondiale2019 arriva al suo quinto appuntamento su tredici, questa volta a, sul leggendario tracciato cittadino che continua a scrivere capitoli importanti nella storia di automobilismo e motociclismo moderno. Dopo undici vittorie su undici gare, il recordman Álvaroscenderà in pista questo weekend saldamente al comando della classifica del campionato. Anche se il 34enne pilota spagnolo non ha mai corso a, ha approfittato della giornata di test organizzata dal.it Racing –due settimane fa per prendere confidenza, con uno dei tracciati più ostici in calendario caratterizzato da numerosi saliscendi, in vista della gara. Per il compagno di ...

corsedimoto : SUPERBIKE - Tutta la crew Kawasaki Racing Team accompagnerà Jonathan Rea alla presentazione ufficiale dell'autobiog… - AlePalma225 : RT @GRTYamahaWSBK: Mai sottovalutare un team di 'rookies' ?? - phichahyun : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Parla Filippo Conti, proprietario di GRT Yamaha: la formazione ternana in tre anni di attività ha già vinto un… -