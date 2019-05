Spoglia la moglie per sentire ' l' odore dell' amante' | il giudice gli toglie il figlio

Fedez perde la sfida con la moglie e si Spoglia - completamente - : Fedez e Chiara Ferragn i continuano a far parlare di loro. Dopo la polemica montata sul costo della loro vacanza in Polinesia e sul fatto che abbiano lasciato il figlio Leone a casa, i Ferragnez ...

Fedez perde la sfida con la moglie e si Spoglia (completamente) : Fedez e Chiara Ferragni continuano a far parlare di loro. Dopo la polemica montata sul costo della loro vacanza in Polinesia e sul fatto che abbiano lasciato il figlio Leone a casa, i Ferragnez finiscono ancora al centro del gossip. Il motivo questa volta riguarda una foto di Fedez, completamente nudo in Polinesia. A finire sulla bocca di tutti è stato il cantante immortalato in una fotografia completamente nudo e pubblicata su Instagram.Perchè ...