Spari a scuola a Denver | 1 morto e 8 feriti

Spari in una scuola vicino a Columbine : morto uno studente - sette feriti : Otto studenti raggiunti da colpi di arma da fuoco ricoverati in ospedale: un diciottenne non ce l’ha fatta ed è deceduto. È il bilancio della sparatoria alla STEM School Highlands Ranch, in un sobborgo di Denver, in Colorado, a soli 8 chilometri dal liceo di Columbine dove il 20 aprile del 1999 dodici ragazzi e un insegnante furono ammazzati da du...