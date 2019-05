Sparatoria in una scuola a Denver | un morto e 8 feriti | fermati due studenti

C’è stata una Sparatoria in una scuola vicino a Denver - in Colorado : C’è stata una sparatoria in una scuola alla periferia di Denver, in Colorado: almeno sette persone sono state ferite secondo l’ufficio dello sceriffo locale, che ha detto che due persone sono state arrestate. Inizialmente la polizia aveva cercato una terza

È in corso una Sparatoria in una scuola vicino a Denver - in Colorado : È in corso una sparatoria in una scuola alla periferia di Denver, in Colorado: almeno due persone sono state ferite secondo l’ufficio dello sceriffo locale, che ha detto che due persone sono state arrestate e la polizia ne sta ancora

Sparatoria a Napoli : la piccola Noemi non migliora - è grave ma lotta come una leonessa : Oggi i capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo hanno rivolto un applauso alla piccola Noemi, con tutto il pubblico del simposio Cotec di oggi a Napoli. Il presidente Sergio Mattarella, prima di rientrare a Roma, ha fatto visita alla piccola nell’ospedale pediatrico Santobono, dove da venerdì lotta per la vita dopo essere stata ferita in una Sparatoria nel capoluogo campano. Mattarella ha ringraziato i medici per il loro lavoro, ...

Sparatoria a Napoli - i medici : «Per la piccola Noemi una ferita da guerra» : È stabile Noemi, la bambina di 4 anni ferita in una Sparatoria a Napoli venerdì scorso. La bimba è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale pediatrico Santobono....

Noemi - ferita in una Sparatoria a Napoli. La mamma in lacrime : «Quando potremo riportarla a casa?» : La piccola Noemi, la bambina di quattro anni rimasta ferita durante una sparatoria tra camorristi a Napoli, sta lottando tra la vita e la morte. Le sue condizioni restano gravi ma stabili e ai...

Napoli - operata la bimba ferita in una Sparatoria : "Condizioni estremamente gravi" : L'intervento ha permesso di asportare il proiettile che è apparso integro. La piccola però non è fuori pericolo

Napoli - Sparatoria in strada : tra i feriti una bambina di 4 anni : Tre persone sono rimaste ferite in un agguato a Napoli, tra piazza Nazionale e via Matteo Andrea Acquaviva. Molto probabilmente il bersaglio dell'agguato era uno dei feriti, Salvatore Nurcaro, un 32enne residente a San Giovanni a Teduccio. L'uomo si trovava davanti ad un bar quando sul posto è arrivato il suo killer che è sceso dalla moto, gli ha puntato la pistola contro ed ha aperto il fuoco. Nurcaro, con diversi precedenti a suo carico, è ...

Napoli - Sparatoria in strada : tra i feriti una bambina di 4 anni : Tre persone sono rimaste ferite in un agguato a Napoli, tra piazza Nazionale e via Matteo Andrea Acquaviva. Molto probabilmente il bersaglio dell'agguato era uno dei feriti, Salvatore Nurcaro, un 32enne residente a San Giovanni a Teduccio. L'uomo si trovava davanti ad un bar quando sul posto è arrivato il suo killer che è sceso dalla moto, gli ha puntato la pistola contro ed ha aperto il fuoco. Nurcaro, con diversi precedenti a suo carico, è ...

Tre feriti in una Sparatoria a Napoli : gravi un pregiudicato e una bambina : Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Napoli, tra via Polveriera e piazza Nazionale: un pregiudicato di 32 anni, Salvatore Nurcaro, e una bambina di 4 anni, entrambi in gravi condizioni, e la nonna della piccola, le cui condizioni non destano preoccupazioni. La polizia indaga. Sono in fase di acquisizione le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Non si sa ancora con certezza se le due ferite sono ...

Napoli - Sparatoria tra la folla : grave pregiudicato - ferite anche una bambina di tre anni e la nonna : Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite a colpi di arma da fuoco in un agguato tra la folla avvenuto poco prima delle 17.30 all'angolo tra piazza Nazionale e via...

Napoli - Sparatoria tra la folla a piazza Nazionale : 3 feriti - tra questi una bimba : Terrore a Napoli dove una sparatoria poco prima delle 17.30 è avvenuta all'angolo tra piazza Nazionale e via Acquaviva, periferia orientale di Napoli. Sono molto gravi le condizioni di uno...

Napoli - Sparatoria tra la folla : tre feriti - anche una bambina : Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite a colpi di arma da fuoco in piazza Nazionale, a Napoli. Il bersaglio del commando di morte sarebbe un uomo, ferito da una pallottola che...

Napoli - Sparatoria a piazza Nazionale : 3 feriti - tra questi una bimba colpita di striscio : Paura in centro a Napoli, in un episodio sul quale sta cercando di fare luce la polizia. Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite poco fa a colpi di arma da fuoco a piazza...

Napoli - Sparatoria tra la folla : tre feriti a colpi di pistola - c'è anche una bambina di tre anni : Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite a colpi di arma da fuoco in piazza Nazionale, a Napoli. Il bersaglio del commando di morte sarebbe un uomo, ferito da una pallottola che...