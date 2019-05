Sondaggi politici | per Pew Research gli italiani tra i più contrari alla diversità

termometropolitico

(Di mercoledì 8 maggio 2019), per Pewglitra i piùTra le indagini globali di cui si occupa Pew Reseach vi è l’attitudine dei vari popoli verso i fenomeni sociali dell’attualità. Immigrazione, globalizzazione, ruolo della religione, ecc. Con un confronto tra le reazioni di popolazioni vicine o lontane tra loro. L’Italia risulta spesso ai primi posti nelle ultime rilevazioni per quanto riguarda lo scetticismo verso la crescente, intendendo per “diversity” l’incremento della convivenza tra persone di provenienza diversa, a causa del fenomeno migratorio. Come in questo caso. Secondo Pewil 46% si oppone a un aumento dellanel nostro Paese, e solo il 26% la favorisce. Solo i greci sono più ostili, con il 62%. Alo, in Canada, Regno Unito, USA più del 60% della popolazione è a ...

you_trend : ?? Sondaggio EMG Aqua per @agorarai: - L'unico partito a crescere è la @LegaSalvini - @Mov5Stelle avanti di un punto… - romeo301981 : RT @TermometroPol: Sondaggi politici Ixè: 61% italiano vota per le dimissioni di #Siri - 888paoletta : @ibradiagne34 I sondaggi condizionano i politici giorno per giorno . -