Solo la Coppa Italia può salvare la Lazio

Scherma - Coppa del Mondo San Pietroburgo 2019 : Italia Solo quinta nella gara a squadre - successo degli Stati Uniti : Gli azzurri deludono le aspettative nella gara a squadre di San Pietroburgo della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Sulle padane russe, dopo la splendida doppietta di ieri nell’individuale, con Andrea Cassarà vincente su Alessio Foconi, oggi l’Italia per la prima volta in stagione non è riuscita a salire sul podio, chiudendo al quinto posto. Non certo il migliore dei modi per iniziare il cammino di qualificazione verso le Olimpiadi di Tokyo ...

Scherma - Coppa del Mondo Cali 2019 : spadisti azzurri in forma - manca Solo la vittoria : Cinque podi in sei gare finora disputate, con cinque atleti diversi, anche se manca ancora il successo. E’ decisamente in salute la spada maschile italiana, che si appresta ad affrontare la fase di qualificazione olimpica forte di due nomi tra i primi 16 del ranking (Santarelli e Cimini) e della quinta posizione a squadre, che al momento garantirebbe il pass per Tokyo 2020 come ‘slot’ europeo. MARCO FICHERA E ANDREA SANTARELLI ...

Non Solo lo Scudetto - la Juventus femminile fa sua anche la Coppa Italia : Fiorentina ko 2-1 : Coppa Italia femminile: dopo lo Scudetto la Juventus festeggia ancora, Fiorentina ko 2-1 La Juventus femminile dopo lo Scudetto, si aggiudica anche la Coppa Italia di calcio femminile. Le bianconere si sono imposte in finale per 2-1 sulla Fiorentina, allo stadio Tardini di Parma grazie ai gol di Ekroth all’8′ e di Cernoia al 30′. Nella ripresa al 29′ gol viola con Bonetti. Per la Juventus è la prima Coppa nazionale ...

Lazio - Simone Inzaghi : “L’Europa non dipende Solo dalla finale di Coppa Italia” : Le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della partita contro la Sampdoria, in programma domani alle 18: “Il nostro obbligo è sapere che mancano sei finali e che il nostro percorso per l’Europa non dipende soltanto dalla finale di Coppa Italia ma anche dal campionato“. “Comunque – ha sottolineato l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello ...

Serie A - chi arriva 7° va in Europa Solo se.. Come incide chi alza la Coppa Italia : Lazio-Atalanta è la finale della Coppa Italia 2018-19. Chi vince, si qualificherà direttamente alla fase a gruppi di Europa League, a meno che... La Lazio festeggia negli spogliatoi di San Siro dopo ...

Napoli-Atalanta - Gasperini : 'Vietato pensare alla Coppa Italia - testa Solo al campionato' : L'Atalanta sarà impegnata lunedì alle 19.00 al San Paolo contro il Napoli, poi giovedì si giocherà l'accesso alla finale di Coppa Italia nella semifinale di ritorno con la Fiorentina dopo il 3-3 della ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : l’attimo fuggente di Dorothea Wierer. Lisa Vittozzi - festa Solo rimandata : “Carpe diem… cogliete l’attimo, ragazzi… Rendete straordinaria la vostra vita!” John Keating, alias Robin Williams parlava così di fronte alla sua classe nel film “l’attimo fuggente” . Un insegnamento che Dorothea Wierer ha preso al volo, entrando nella leggenda dello sport italiano e mondiale grazie al successo, nel giro di una settimana, del titolo iridato della mass start e della Coppa del Mondo assoluta, prima italiana nella ...

Biathlon - Lisa Vittozzi : “Ho sognato la Coppa del Mondo - è una vittoria Solo rimandata” : Lisa Vittozzi ha chiuso al secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo di Biathlon, alle spalle della connazionale Dorothea Wierer, per uno storico uno-due tutto italiano. Tuttavia per Vittozzi c’è la sensazione di aver perso un’occasione, sparando malissimo proprio nell’ultima e decisiva tappa. La nostra portacolori però guarda al futuro parlando al sito federale: “Sono molto soddisfatta della mia ...

Biathlon - la Vittozzi seconda in Coppa : 'La mia vittoria è Solo rimandata' : Lisa Vittozzi guarda già avanti dopo la mass start di Oslo che ha chiuso la stagione della Coppa del mondo di Biathlon. La sappadina si è piazzata seconda nella classifica generale, completando la ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : all’Italia del fioretto manca Solo la vittoria ad Anaheim : E’ mancata solamente la vittoria! Prestazione eccellente per l’Italia nel Grand Prix di fioretto maschile e femminile ad Anaheim. Due secondi posti (Alice Volpi e Tommaso Marini) ed un terzo (Alessio Foconi), ma anche la presenza di otto azzurri nei quarti di finale in entrambi i tabelloni. Purtroppo non è arrivato quel successo, che avrebbe suggellato una prova di squadra meravigliosa. Alice Volpi è arrivata ad una sola stoccata dal ...