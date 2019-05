seguonews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) ..., un'isola che storicamente è crocevia di culture diverse e nella quale ogni anno si incontrano, per motivi di, migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo. Durante il...

RadioCL1 : Soggiorno studio all’estero per 53 studenti della scuola “Cordova” alla scoperta di Malta - PMO_W : @umanesimo @uovafritte Dipende dal ruolo che svolgi. Se sei un passacarte o uno che fa le fotocopie non è richiesta… - AlessandraDiFa1 : RT @ZioUbaldo: Lo studio è bello. Anche il soggiorno non scherza Zio Ubaldo invece sì #SBLab19 #scritturebrevi #FavoleTurbo @iguanadan -