Società dei Concerti di Trieste - Stagione 2018 19

Festival delle religioni : Karekin II - patriarca armeni - - "far rivivere la vita dei santi nella nostra Società" : "Nonostante il crescente sviluppo della scienza, della tecnologia e dell'ideologia, la nostra società ha bisogno della fede. Il profeta Isaia rivolse il suo messaggio alla società del suo tempo con queste parole: 'Se non credete, non ...

'Onore a Benito Mussolini' - sfregio dei tifosi Lazio/ La Società prende le distanze : "Onore a Benito Mussolini", lo sfregio dei tifosi della Lazio al 25 aprile. La nota della società biancoceleste "Prendiamo le distanze"

Lega - ecco la rete segreta dei commercialisti. Da Bergamo agli Emirati : una girandola di Società scattata dopo le indagini : Commercialisti citati nei Panama Papers, colletti bianchi Legati a riciclatori argentini, società che in pochi mesi cambiano nome e proprietari: prima vengono schermate dietro fiduciarie, poi tornano alla casella di partenza. E ancora aziende che fanno shopping creando clamore nella tranquilla provincia lombarda. Persone e operazioni Legate tra loro e che cominciano ad avere un’attività più frenetica alla fine del 2018, quando la Guardia di ...

La protezione dei whistleblower è legge europea - una grande vittoria della Società civile : Strasburgo ci ha regalato una giornata storica per la lotta alla corruzione in Europa: il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul whistleblowing, che protegge in tutti gli Stati membri chi segnala illeciti, frodi, corruzioni e ogni violazione del diritto dell'Unione. Con un'ampia maggioranza (591 voti a favore, solo 29 contrari) che va dalla sinistra della Gue passando per i Verdi (che l'hanno promossa e sostenuta più di tutti), ...

Emiliano indagato - il sospetto dei pm : “Società che pagarono corsa alle primarie in rapporti di lavoro con Regione Puglia” : Ci sono due fatture da 24mila e 59mila euro dietro l’inchiesta della procura di Bari che coinvolge il governatore della Puglia, Michele Emiliano, accusato di abuso d’ufficio e induzione indebita. Il sospetto del procuratore aggiunto Lino Bruno Giorgio e della pm Savina Toscani – che hanno affidato gli accertamenti alla Guardia di finanza – è che Emiliano, in concorso per la sola induzione con il suo capo di Gabinetto ...

Fiorentina - la risposta dei tifosi : «Società vergognosa - andatevene!» : FIRENZE - E' arrivata la risposta dei tifosi della Fiorentina , attraverso la pagina Facebook "Fuori dal coro", al secondo comunicato della società viola, che aveva definito le ultime prestazioni "...

Roberto Cavalli - la parabola della famosa Società dei jeans : 'Diversamente da quanto auspicato, nell'esercizio 2018 il trend di riduzione delle perdite non proseguiva. In data 11 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione della società esaminava i risultati ...

La paura dei ricatti paralizza le Società : Solidarietà a Kean è venuta da importanti calciatori di tutto il mondo, giustamente stupiti, fino a rispondergli duramente come Sterling o Balotelli, dalle dichiarazioni di Bonucci, che ha messo ...

Gasdotto EastMed - la Società fa sul serio : pronte procedure di esproprio dei terreni in Salento. Poi partiranno i sopralluoghi : Per il secondo Gasdotto in arrivo nel Salento si fa sul serio. La società franco-ellenica Igi Poseidon sta completando le procedure di esproprio dei terreni che saranno attraversati dal metanodotto, nel comune di Otranto, venti chilometri a sud rispetto a Melendugno, in provincia di Lecce, dove è già in costruzione la contestata Tap. Gli ufficiali giudiziari sono pronti a notificare a 36 proprietari gli avvisi, che riportano il carattere di ...

Borse - ecco le 10 Società che hanno corso di più nel trimestre dei record : Piazza Affari ha chiuso il primo quarto del 2019 con un guadagno del 16%. Si tratta della migliore performance dal 1998. Ma si tratta anche di un dato medio. Ci sono aziende che si sono apprezzate molto di più. ecco la classifica...

Il capo dei prodotti di Facebook e il vice presidente di Whatsapp hanno lasciato la Società : Il capo dei prodotti di Facebook, Chris Cox, e il vice presidente di Whatsapp, Chris Daniels, controllata da Facebook, hanno lasciano la società: lo ha confermato il capo e fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg in una nota pubblicata sul social

Acqua pubblica - la proposta M5s per la gestione senza scopo di lucro e la guerra dei numeri con le Società private : Siamo alle battute finali di una battaglia lunga oltre un decennio. Quella per l’approvazione della legge che riforma il servizio idrico e sulla quale si è scatenata una guerra dei numeri fra sostenitori e detrattori. Il testo, a prima firma dell’onorevole Federica Daga (M5S), ha superato il primo passaggio in Commissione Ambiente alla Camera e sarà discusso in aula il prossimo 25 marzo. È ispirato alla proposta di iniziativa popolare formulata ...

Aereo caduto - Boeing ancora giù in Borsa. La Società aggiorna il software dei 737 Max : Boeing ancora in calo a Wall Street, dopo il disastro dell'Aereo Ethiopian Airlines precipitato ad Addis Abeba, un incidente che ha alimentato i timori sulla sicurezza del 737 Max 8. A Wall strett i ...