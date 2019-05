Smartphone Xiaomi | i migliori da comprare

Download terza beta Android Q disponibile per tanti Smartphone non Google : bene Huawei - OnePlus - Xiaomi ma non Samsung : Da poche ore è disponibile il Download della terza beta Android Q. A margine della conferenza Google I/O in scena ieri a Mountain Views, il nuovo aggiornamento in test del sistema operativo è stato reso disponibile non solo per i dispositivi Pixel della famiglia Google ma, mai come in passato, anche per un numero considerevole di smartphone dei produttori Huawei, OnePlus, Xiaomi e di alcuni altri brand. Grande assente nella lista invece, giusto ...

Svelati presunti nome in codice e feature di uno Smartphone Xiaomi con CPU Snapdragon 855 : Grazie a un tweet di Mishaal Rahman scopriamo alcune delle possibili feature di un nuovo smartphone che Xiaomi si starebbe preparando a lanciare L'articolo Svelati presunti nome in codice e feature di uno smartphone Xiaomi con CPU Snapdragon 855 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi afferma di aver spedito 27 - 5 milioni di Smartphone nel Q1 2019 - smentendo IDC : smentendo i dati pubblicati da IDC, Xiaomi afferma di aver spedito 27,5 milioni di smartphone nel primo trimestre del 2019, in linea con il dato del 2018. L'articolo Xiaomi afferma di aver spedito 27,5 milioni di smartphone nel Q1 2019, smentendo IDC proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 2 maggio : Huawei P30 - Nokia 7 Plus - Motorola One - Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy S10 Plus : oggi sono in offerta Huawei P30, Nokia 7 Plus, Motorola One, Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy S10 Plus. C'è qualcosa che fa al caso vostro? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 2 maggio: Huawei P30, Nokia 7 Plus, Motorola One, Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy S10 Plus proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 SE - il ritorno degli Smartphone compatti : la recensione di GQ : Xiaomi festeggia il suo primo anno in Italia lanciando il nuovo Xiaomi Mi 9 SE, la versione compatta ed ulteriormente economica del flagship cinese annunciato due mesi fa al Mobile World Congress di Barcellona. Una Special Edition nata lo scorso anno sulla falsariga di quanto fatto da Apple con il vecchio iPhone SE e che offre l'alternativa perfetta per chi cerca un telefono di fascia medio-alta puntando su caratteristiche ligh”, un ...

Smartphone Android in offerta oggi 30 aprile : Huawei Mate 20 Lite - Motorola Moto G7 Plus - Samsung Galaxy S10 - Xiaomi Mi MIX 2S e altri : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il pomeriggio di oggi porta con sé un’altra carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono cinque gli Smartphone il cui street price è continuato a scendere in queste ultime settimane: Xiaomi Mi Mix 2S, Huawei Mate 20 Lite, Motorola Moto G7 Plus, Samsung Galaxy S10 e Note 9. La migliore offerta ha come protagonista Huawei Mate 20 Lite, […] L'articolo Smartphone Android ...

Xiaomi lancerà uno Smartphone con sensore di impronte integrato nel display LCD nel 2020 : Prima di vedere uno smartphone Xiaomi con un display LCD con sensore di impronte dovremo attendere la fine del 2019 o, molto più probabilmente, il 2020 L'articolo Xiaomi lancerà uno smartphone con sensore di impronte integrato nel display LCD nel 2020 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi brevetta uno Smartphone a scorrimento con tripla fotocamera frontale e uno con notch esterno : Xiaomi ha depositato due brevetti in Cina, relativi a uno smartphone a scorrimento con tripla fotocamera frontale e uno con u notch esterno. L'articolo Xiaomi brevetta uno smartphone a scorrimento con tripla fotocamera frontale e uno con notch esterno proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi Mi 9 SE : finalmente uno Smartphone compatto che va da top : Ecco la nostra video Recensione di Xiaomi Mi 9 SE, il piccolo top di gamma di Xiaomi dalle grandi potenzialità! L'articolo Recensione Xiaomi Mi 9 SE: finalmente uno smartphone compatto che va da top proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi ha in cantiere due Smartphone con fotocamere a scomparsa e Snapdragon 855 : “Raphael” e “Davinci” : "Raphael" e "Davinci" sono i nomi in codice di due smartphone di fascia alta di Xiaomi che dovrebbero sposare il meccanismo di fotocamere a scomparsa. Forse esclusivi per il mercato indiano, i due avrebbero a bordo lo Snapdragon 855 e un lettore delle impronte integrato nel display secondo quanto emerso. L'articolo Xiaomi ha in cantiere due smartphone con fotocamere a scomparsa e Snapdragon 855: “Raphael” e “Davinci” ...