Sla | Paolo Palumbo ha poco tempo per combattere Ma possiamo aiutarlo

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Si chiama Brainstorm ed è l’ultima speranza per, che detiene un triste record: quello di essere il più giovane malato di Sla in Europa. La terapia sperimentale, che arriva da un team di medici e ricercatori dell’ospedale di Hadassa in Israele, agisce a livello bulbare e fa sì che la sclerosi laterale amiotrofica si fermi e regredisca di alcuni stadi. Ciò vorrebbe dire dare la possibilità adi tornare a mangiare, parlare e respirare di nuovo. “Sarebbe un miracolo per chi come noi al posto del futuro vede solo l’oscurità”, racconta Rosario, il fratello di. Nato a Oristano,combatte contro la Sla da quattro anni. Aveva 17 anni quando gli è stata diagnosticata. In genere la malattia neurodegenerativa colpisce in età avanzata. “Il suo progresso – spiega Rosario su GoFundMe – va dai tre ai cinque anni, e mio fratello si trova quasi ...

