Siri, Di Maio : Vincono italiani onesti

"Nell'Italia scossa da inchieste su temi che riguardano la cosa pubblica, è importante che oggi il governo abbia dato un segnale di discontinuità rispetto al passato". Così il vicepremier Di,dopo il CdM sul caso,coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Disi dice "orgoglioso di far parte di questo governo e della decisione presa da tutti quanti" sulla revoca del sottosegretario della Lega. "Non è una vittoria del M5S,ma degli, che ci chiedono atti forti contro la corruzione".(Di mercoledì 8 maggio 2019)