Siri | muro Lega con BongiornoMa Conte tira dritta sulla revoca

Siri - Conte spiega la revocaLa Lega fa muro con Bongiorno : E' ancora in corso, in Consiglio dei ministri, la discussione sul caso Siri e continua il 'muro' della Lega, contraria alle dimissioni del sottosegretario. Il partito di Matteo Salvini ha affidato la 'difesa' di Siri a un duro intervento del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.

Su Siri continua muro contro muro tra Lega e M5s. Di Maio : "Io non arretro" : Poco più di 24 ore di tempo per trovare una soluzione al caso Siri, comporre la frattura tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ed evitare una pericolosa conta nel Consiglio dei ministri in programma mercoledì mattina alle 10. E' la missione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle prese con le tensioni, mai così alte, tra Lega e M5s. I 5 stelle continuano a chiedere le dimissioni di Siri, puntando ad evitare l'arrivo nella seduta del ...

Caso Siri : solo lui - dimettendosi - può risolvere il muro contro muro : Il Caso Siri è una bomba sotto il governo giallo-blu. Luigi Di Maio conferma la linea durissima e la richiesta di dimissioni del sottosegretario alle Infrastrutture e gran patron della flat tax, ribadendo ai suoi collaboratori "sulla questione morale io non mollo"