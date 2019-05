Siri | la Lega incassa il colpo

Siri - ira Lega su Di Maio inquisitore : "Ma chi si crede di essere?" : Il rospo Siri è grosso da ingoiare. La Lega fa fatica. Salvini ripete che nonostante tutto 'il governo va avanti', ma i rapporti si sono ormai sfaldati. 'Un precedente che logora', dicono fonti del ...

Legale Siri : a pm documenti contabili : 17.40 Armando Siri "ha messo spontaneamente a disposizione dei Pubblici Ministeri la documentazione contabile nella sua disponibilità, avente ad oggetto il complesso dei propri movimenti bancari e finanziari". Così in una nota il Legale del sottosegretario leghista, dopo che lo stesso ha reso ai pm dichiarazioni spontanee e depositato una memoria."Siri ha ribadito con fermezza di non aver mai ricevuto,né da Arata,né da chiunque altro, promesse ...

Siri in procura rilascia dichiarazioni spontanee. Depositata memoria. Legale : “Non ha mai ricevuto denaro da Arata” : Nel giorno in cui il Consiglio dei ministri gli ha revocato l’incarico da sottosegretario, Armando Siri si è materializzato davanti ai pm della procura di Roma. L’atto istruttorio, durato circa una ora, si è svolto in un ufficio distaccato della procura capitolina. L’esponente della Lega ha rilasciato dichiarazioni spontanee e messo a disposizione dei magistrati anche una ampia memoria difensiva. Siri, dunque, non si è fatto ...

Il legale di Siri : "Mai accettato denaro da nessuno" : Armando Siri, spiega il suo legale Fabio Pinelli, “ha ribadito con fermezza di non aver mai ricevuto, né da Paolo Franco Arata, né da chiunque altro, promesse di pagamento o dazioni di denaro, che avrebbe rifiutato con sdegno, facenti riferimento al merito della sua attività di senatore della Repubblica e di sottosegretario di Stato”. “Ha messo - sottolinea l’avvocato - spontaneamente a ...

Caso Siri - Sisto - FI - attacca i giudici in Aula : 'Paese in mano loro'. Applausi dai banchi della Lega : Durante il dibattito nell'Aula della Camera sulla legge per il taglio dei parlamentari, arriva la notizia della revoca in consiglio dei ministri...

Caso - Siri - Lega : contrari - ora basta liti : 15.02 "In Consiglio dei ministri c'è stata la delibera del presidente Conte per la revoca di Siri, ma nessun voto. La Lega ha espresso contrarietà alla decisione e prende atto della facoltà del presisente del Consiglio di chiedere la revoca". Così fonti della Lega. "Non può esserci automatismo tra indagini e colpevolezza",affermano le stesse fonti."Chi ha incarichi istituzionali deve pagare il doppio,se colpevole". "Ora basta con ...

Conte ha deciso : revocata la delega a Siri. Il sottosegretario leghista fuori dal governo : Tanto tuonò che non piovve. Armando Siri viene estromesso dal governo, il sottosegretario leghista verrà revocato dal premier Giuseppe Conte e il consiglio dei ministri della resa dei conti si conclude con una vittoria del Movimento 5 stelle che non apre, almeno per ora, la crisi di governo. Non c’è stata nessuna conta, non si è votato, la riunione...

Conte revoca le deleghe - Siri non è più sottosegretario. Lega : non condividiamo decisione ma prendiamo atto : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha revocato l'incarico al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il relativo decreto e' stato adottato dal premier, sentito il Consiglio dei ministri. A questo punto, Conte, di concerto con il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sentito il Cdm, proporrà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la revoca della nomina di Siri a ...

Caso Siri - per la Lega “rischio precedente pericoloso”. Oggi scontro con M5s : Non si dovrebbe andare alla conta, ma sara' comunque scontro in Consiglio dei ministri. Alla vigilia della riunione forse piu' difficile in undici mesi di 'governo del cambiamento', M5s e Lega affilano i coltelli sul Caso Siri. Appuntamento alle 10 a Palazzo Chigi per la 'resa dei conti' sulla vicenda del sottosegretario leghista, indagato per corruzione. Il Caso divide i due azionisti della maggioranza da 18 giorni: da una parte M5s che, dopo ...

Lega difende Siri in Cdm ma ribadisce fiducia nel premier Conte : Roma, 8 mag., askanews, - Una discussione civile e pacata. Così fonti della Lega definiscono il dibattito che c'è stato in Consiglio dei ministri sulle dimissioni di Armando Siri, il sottosegretario ...

Siri e il ko della Lega in CdmOra Salvini è ancora più isolato : La Lega non poteva permettersi la figuraccia delle dimissioni (o lo faceva subito o ormai era troppo tardi) e ovviamente il M5S non poteva rivedere una posizione presa con coerenza e determinazione fin dal primo giorno dello scoppio del caso Segui su affaritaliani.it

Siri : Lega - basta con litigi e rinvii : ANSA, - ROMA, 8 MAG - "basta coi litigi e con le polemiche, ci sono tantissime cose da fare: FLAT TAX per famiglie, imprese e lavoratori dipendenti, autonomia, riforma della giustizia, apertura dei ...

Siri non è più sottosegretario - nessun voto in Cdm. Lega : basta con i no. Di Maio : una vittoria degli italiani onesti : La legge sulla corruzione sta dando i suoi risultati ma la responsabilità politica è delle singole forze'. Lo dichiara il vicepremier M5s Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. 'Il governo oggi ha dimostrato ...