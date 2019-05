Siri | il sottosegretario travolto dall' indagine | le tappe del caso

Armando Siri - il caso del sottosegretario in cinque punti : dall’indagine per corruzione alla revoca dell’incarico : Venti giorni. Tanto è durato il caso di Armando Siri. Il sottosegretario indagato per corruzione ha animato un corpo a corpo tra la Lega e il Movimento 5 stelle. Tre settimane di dichiarazioni sempre più roventi tra le due forze di governo. Da una parte i pentastellati di Luigi Di Maio, che spingevano per le dimissioni. Dall’altra la Lega di Matteo Salvini, che invece si è schierata a difesa del suo sottosegretario. La svolta arriva il 2 ...

Siri - Conte revoca le deleghe al sottosegretario : Resa dei conti tra Lega e Movimento 5 stelle nel consiglio dei ministri sulla vicenda del sottosegretario Armando Siri...

Siri non è più sottosegretario - Conte revoca le deleghe. Di Maio : «Vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista Armando Siri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a...

Governo - Siri non è più sottosegretario. Esulta Di Maio : 'Vittoria degli italiani onesti' : Non c'è principio di colpevolezza, valuteremo sempre caso per caso come forza politica, ma ci vuole precauzione come istituzioni, perché teniamo alla credibilità di questo Governo, non potevamo ...

Conte ha deciso : revocata la delega a Siri. Il sottosegretario leghista fuori dal governo : Tanto tuonò che non piovve. Armando Siri viene estromesso dal governo, il sottosegretario leghista verrà revocato dal premier Giuseppe Conte e il consiglio dei ministri della resa dei conti si conclude con una vittoria del Movimento 5 stelle che non apre, almeno per ora, la crisi di governo. Non c’è stata nessuna conta, non si è votato, la riunione...

Conte revoca le deleghe - Siri non è più sottosegretario. Lega : non condividiamo decisione ma prendiamo atto : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha revocato l'incarico al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il relativo decreto e' stato adottato dal premier, sentito il Consiglio dei ministri. A questo punto, Conte, di concerto con il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sentito il Cdm, proporrà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la revoca della nomina di Siri a ...

Revocato l’incarico al sottosegretario Siri : Tramite un decreto presentato oggi al Consiglio dei ministri, il presidente Giuseppe Conte ha reso ufficiale la revoca dell’incarico ad Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture. Il titolare di questo dicastero, Danilo Toninelli, aveva già ritirato la delega a Siri subito dopo l’ufficializzazione di una inchiesta per corruzione a suo carico. La Lega ha confermato la sua fiducia a Conte, ma ora chiede “concretezza su flat tax, sviluppo, ...

Siri - Conte : “Revoca al sottosegretario leghista - ministri hanno ribadito la piena fiducia al mio operato” : “Chiederò la revoca al sottosegreatrio Siri e al presidente della Repubblica arriverà lo schema di decreto per la revoca. Abbiamo anche acquisito il parere del Cdm che ha ribadito la fiducia nel mio operato e ha preso atto di questa nostra iniziativa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al suo arrivo alla Sinagoga di Roma per una cerimonia con la Comunità ebraica. L'articolo Siri, Conte: “Revoca al ...

Revocato l'incarico al sottosegretario Siri. Nessuna conta in Cdm ma prima battaglia tra Conte e Bongiorno : Conferenza stampa anche di Luigi Di Maio: "E' stato necessario avviare la procedura perché per noi quando si parla di un'inchiesta di corruzione e di mafia la politica deve agire prima dei giudici".

Siri non è più sottosegretario - Conte ha firmato la revoca. Di Maio : «Avanti altri quattro anni» : ... l'indagine al presidente di Regione calabrese del Pd Oliviero per associazione a delinquere e corruzione, e ancora, l'inchiesta in Umbria, le condanne in Abruzzo e altro ci raccontano una politica ...

Siri non è più sottosegretario - nessun voto in Cdm. Lega : basta con i no. Di Maio : una vittoria degli italiani onesti : La legge sulla corruzione sta dando i suoi risultati ma la responsabilità politica è delle singole forze'. Lo dichiara il vicepremier M5s Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. 'Il governo oggi ha dimostrato ...

Siri non è più sottosegretario - Conte ha firmato la revoca Di Maio : «Avanti altri 4 anni» : Il sottosegretario leghista indagato per corruzione rimosso con un decreto, senza votazione. In Consiglio dei ministri scontro definito «civile». La Lega: «Fiducia nel premier, ma ora fatti concreti su flat tax e altro»