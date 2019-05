Siri | Di Maio | “Condotte non accettabili per governo del cambiamento Oggi è la vittoria

Luigi Di Maio - la grande menzogna dopo le dimissioni di Armando Siri : cosa sì'inventa il grillino : "Non sono qui per esultare", "non è una vittoria del Movimento 5 stelle", "è stato un Cdm tranquillo e sereno". Inizia con una serie di bugie il discorso di Luigi Di Maio in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri (e basta guardarlo in faccia per comprendere quanto lui stesso non creda a un

Caso Siri - Di Maio : "Oggi non è una vittoria del M5S - ma degli italiani onesti" : ... la politica deve agire prima dei giudici e dei magistrati", ha detto il vicepremier. "È un grande orgoglio far parte di questo governo. Ci siamo detti che andiamo avanti e che ci sono tante cose da ...

Di Maio festeggia : “revoca di Siri vittoria degli Italiani” : Il premier Conte revoca le deleghe al sottosegretario leghista ai trasporti, Armando Siri: ora fuori dal governo. Luigi Di Maio celebea così la notizia. Così Luigi Di Maio in sala stampa a palazzo Chigi: Non è una vittoria del Movimento 5 Stelle, non sono qui per esultare, è una vittoria degli italiani che ci chiedono di intervenire, perché questo è il paese con la percezione più alta della corruzione e in cui la corruzione è un problema. ...

Siri - Di Maio : Vincono italiani onesti : 13.19 "Nell'Italia scossa da inchieste su temi che riguardano la cosa pubblica, è importante che oggi il governo abbia dato un segnale di discontinuità rispetto al passato". Così il vicepremier Di Maio,dopo il CdM sul caso Siri,coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Di Maio si dice "orgoglioso di far parte di questo governo e della decisione presa da tutti quanti" sulla revoca del sottosegretario della Lega. "Non è una vittoria del M5S,ma ...

Al via Cdm sul caso Siri - nessun contatto tra Salvini e Di Maio : Sono assenti, a quanto si apprende i ministri degli Esteri e dell'Economia, Enzo Moavero e Giovanni Tria.Prima del Consiglio il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha riunito i ministri del ...

Luigi Di Maio : "Lega faccia dimettere Siri e non arrivi alla conta in cdm" : “Faccio un ultimo appello, nelle ultime ore prima del Consiglio dei ministri, alla Lega, di far dimettere Armando Siri e non arrivare alla conta in Consiglio dei ministri”. È il Blog delle Stelle a riproporre - all’ora in cui è previsto che inizi il Consiglio che tratterà, soprattutto, il caso Siri - quello che Luigi Di Maio presenta (puntualizzando “io non voglio accusare questa o quella forza ...

