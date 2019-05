Siri | Conte revoca le deleghe al sottosegretario

Siri fuori dal governo - arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto : “vittoria per gli onesti italiani” : Finalmente la vicenda Siri sembra essere giunta ai titoli di coda. La revoca decisa da Conte è arrivata. Di Maio soddisfatto Il Cdm è finito da pochi minuti, e sul caso Siri è arrivata la svolta attesa. Il presidente del Consiglio Conte, come aveva già annunciato, ha deciso di revocare l’incarico al sottosegretario ai Trasporti. … Continue reading Siri fuori dal governo, arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto: ...

Conte ha deciso : revocata la delega a Siri. Il sottosegretario leghista fuori dal governo : Tanto tuonò che non piovve. Armando Siri viene estromesso dal governo, il sottosegretario leghista verrà revocato dal premier Giuseppe Conte e il consiglio dei ministri della resa dei conti si conclude con una vittoria del Movimento 5 stelle che non apre, almeno per ora, la crisi di governo. Non c’è stata nessuna conta, non si è votato, la riunione...

Conte revoca le deleghe - Siri non è più sottosegretario. Lega : non condividiamo decisione ma prendiamo atto : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha revocato l'incarico al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il relativo decreto e' stato adottato dal premier, sentito il Consiglio dei ministri. A questo punto, Conte, di concerto con il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sentito il Cdm, proporrà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la revoca della nomina di Siri a ...

Giuseppe Conte - la vergogna forcaiola su Armando Siri : "Perché lo ho fatto fuori" : E pensare che un tempo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte insegnava diritto, era un avvocato, un uomo di legge. Oggi il premier si ritrova a ritirare le deleghe al sottosegretario leghista Armando Siri, colpevole solo di essere indagato per corruzione, dopo un'intercettazione tra terzi che p

Siri - Conte : “Revoca al sottosegretario leghista - ministri hanno ribadito la piena fiducia al mio operato” : “Chiederò la revoca al sottosegreatrio Siri e al presidente della Repubblica arriverà lo schema di decreto per la revoca. Abbiamo anche acquisito il parere del Cdm che ha ribadito la fiducia nel mio operato e ha preso atto di questa nostra iniziativa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al suo arrivo alla Sinagoga di Roma per una cerimonia con la Comunità ebraica. L'articolo Siri, Conte: “Revoca al ...

Consiglio dei Ministri : revocato l'incarico a Siri<br>Prevale la linea di Conte e del M5S : Aggiornamento ore 12:50 - Si è concluso il Consiglio dei Ministri di oggi, che circa due ore fa si è aperto direttamente dalle "varie ed eventuali" ossia con il caso Siri. Il Premier ha chiesto di affrontarlo subito e ha esposto i motivi per cui ha chiesto la revoca dell'incarico di sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durante la discussione la ministra leghista della Pubblica amministrazione ...

Revocato l'incarico al sottosegretario Siri. Nessuna conta in Cdm ma prima battaglia tra Conte e Bongiorno : Conferenza stampa anche di Luigi Di Maio: "E' stato necessario avviare la procedura perché per noi quando si parla di un'inchiesta di corruzione e di mafia la politica deve agire prima dei giudici".