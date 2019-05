Siri | Conte illustra al Cdm i motivi della revoca

Oggi in Cdm si decide sul caso Siri - Conte media tra Lega e M5S per evitare il voto :

Caso Siri - cdm iniziato con un’ora di ritardo. Conte spiega le motivazioni sull’opportunità di revocare l’incarico : È iniziato con un’ora di ritardo il consiglio dei ministri che, salvo colpi di scena, sancirà l’uscita del sottosegretario Armando Siri dal Governo. Da parte sua a inizio cdm il premier Conte ha portato al tavolo le motivazioni che sono alla base dell’opportunità di revocare l’incarico all’esponente leghista. Prevista per le 9.30, la riunione del governo ha preso il via alle 10.30. Il motivo del ritardo? Il summit dei ...

Caso Siri - Lega : “Conte sta diventando il capo dei 5S - non è più garante della maggioranza” : Sul Caso Siri, mentre è in corso il Cdm in cui si deciderà il futuro del sottosegretario, arriva l'affondo del capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari: "Sia chiaro che non ci si comporta così. Conte doveva essere il garante della maggioranza, invece sta assumendo un'altra posizione".

Siri - Conte pronto a "dimetterlo" Sms-mail svelano i legami con Arata : Giuseppe Conte ha pronta la proposta di revoca di Armando Siri da far firmare al Capo dello stato. Nel frattempo sms e mail svelano i rapporti tra Arata e il sottosegretario della Lega Segui su affaritaliani.it

Oggi il Cdm decide sul caso Siri - Conte media tra Lega e M5S per evitare il voto : A poche ore dal Consiglio dei ministri sulla revoca di Armando Siri, il clima tra Lega e M5S si fa rovente. Lo scontro è senza esclusioni di colpi e anche quelli bassi sembrano essere ammessi. La linea dei due vicepremier è tracciata, Salvini conferma la presenza dei ministri del Carroccio alla riunione di palazzo Chigi e “se sul caso Siri si va al...

Conte tra pizze e assaggini : “Corruzione? Motivo su cui riflettere”. Ma su Siri : “Non posso fare aggiunte ogni mezza giornata” : Giornata milanese per il premier Giuseppe Conte che nel pomeriggio ha visitato gli stand della fiera Tutto Food a Rho. Il premier non si è sottratto agli assaggi di pizza e altri prodotti prima di intervenire al convegno della Coldiretti e al Global Food Innovation Summit all’interno del padiglione Seeds&Chips. A margine del suo intervento, il premier ha commentato l’inchiesta milanese: “Stiamo parlando di inchieste, non abbiamo sentenze ...

Il governo alla resa dei conti sul caso Siri | Conte non arriverà fino al voto nel Cdm : Come annunciato qualche giorno fa, il premier revocherà le deleghe al leghista finito sotto inchiesta per corruzione a meno che lui non si dimetta prima. "La Lega non arrivi alla conta, è l'ultimo appello", ha detto Di Maio.

Governo - Siri : oggi Conte ne chiede le dimissioni in Cdm : Già 15 fa i sottosegretari economici Garavaglia e Bitonci hanno consegnato al ministero dell'Economia il progetto di legge sulla flat tax, comprese le ipotetiche coperture finanziarie. Conte ha già ...

Conte revoca Siri. Salvini all’attacco : ora flat tax e cantieri : A meno di dimissioni in extremis, per Armando Siri il redde rationem arriverà stamattina in Consiglio dei ministri, convocato alle 9.45. Secondo il copione preparato dal premier: Giuseppe Conte presenterà la proposta di revoca del sottosegretario leghista alle Infrastrutture, di concerto con il ministro competente Danilo Toninelli, e “sentirà” il Cdm, per poi trasmettere la richiesta al presidente della Repubblica per la ...

Siri - c’è la procedura di revoca Il decreto di Conte in Consiglio dei ministri (senza voto) : Mercoledì 8 maggio riunione del governo: prevista una discussione ma non il voto. L’obiettivo del premier è solo informare i ministri e poi girare l’atto al Colle

