Siri cade | il governo no Avanti con la prossima farsa giallonera pre-elettorale

Caso Siri - Salvini scarica Conte : 'Non ha più la mia fiducia'. Di Maio : 'Non si può far cadere il governo per una poltrona' : La decisione del premier Conte di portare al prossimo Consiglio dei ministri le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, non è andata davvero giù al leader del Carroccio e vicepremier. "...

Di Maio sfida Salvini : «Quanto casino per una poltrona. La Lega non farà cadere il governo su Siri» : ... «Ora possono dimostrare se hanno un senso di responsabilità verso le istituzioni o solo l'arroganza da bulli della politica». Mercoledì o giovedì, quando ci sarà il summit decisivo per il destino di ...

Siri - Di Maio : 'Il caso è chiuso. Il M5s ha voti in cdm e voterà per decadenza'. Poi sfida : 'Quanto casino per una poltrona' : La giustizia farà il suo corso, ma c'è una responsabilità politica evidente e quindi è normale che faccia un passo indietro'. 'Il piano giudiziario farà il suo corso ma c'è un piano etico , morale a ...

Siri - Di Maio : “M5S voterà per la sua decadenza - Lega ha fatto casino per una poltrona” : Luigi Di Maio, durante un comizio a Casoria, è tornato sul caso Siri: "Se diciamo che siamo il governo del cambiamento, che siamo diversi da quelli di prima non possiamo permettere che ci sia una persona che dalle carte sembra che abbia aiutato un piccolo personaggio e lo lasciamo a fare il sottosegretario".Continua a leggere

Di Maio e il caso Siri : non credo che la Lega voglia far cadere il governo : «Dobbiamo recuperare dopo la questione Siri che si è chiusa e spero non si arrivi a un voto: ma non credo sarebbe la fine del governo, non credo che la Lega lo farebbe cadere»: Luigi Di Maio commenta ...

Il caso Siri non farà cadere il governo : È guerra tra M5s e Lega sul caso Armando Siri. La nuova giornata di battaglia, forse non finale, sulla sorte del sottosegretario leghista, indagato per corruzione e del quale il M5s chiede la dimissioni, esplode mentre Matteo Salvini è a Budapest, in visita al premier ungherese Viktor Orban. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte decide di convocare una conferenza stampa per annunciare che la decisione che ha maturato è per le ...

Maroni : "Il governo rischia di cadere non per Siri ma per Giorgetti..." : 'Il vero problema non è Siri, ma Giorgetti...' . Roberto Maroni , ormai fuori dalla politica attiva, intervistato da La Stampa parla liberamente del 'caso Arata' che sta minando il rapporto tra la Lega e il Movimento Cinque Stelle. Armando Siri , sottosegretario ai Trasporti accusato ...

Siri - Di Maio a La7 : “Se Lega lo avesse fatto decadere - ora parleremmo di altro. M5 argine a legge armi della Lega” : “Il caso Siri è un inedito, nel governo non avevamo un altro indagato per corruzione che riguarda la mafia. Quando succedono queste cose, sono i cittadini i primi a dirmi ‘liberatevi di questo e andate avanti con la Lega, perché crediamo in questo governo'”. Lo ha detto il vicepremier e capo politico M5s, Luigi Di Maio, a DiMartedì, su La7. Se dalla Lega “lo avessero fatto decadere la settimana scorsa, ora staremmo a ...

"Manfrine. Il governo non cade" La lite M5S-Lega su Siri vista dal Pd : Che cosa pensa il Partito Democratico (che proprio oggi ha presentato la mozione di sfiducia al governo a Palazzo Madama) del caso Siri e della lite infinita tra il Movimento 5 Stelle e la Lega? Affaritaliani.it lo ha chiesto al deputato dem Emanuele Fiano... Segui su affaritaliani.it

Isis sconfitto in Siria : cade Baghuz - era l'ultima roccaforte del Califfato : cade l'ultima roccaforte dell'Isis in Siria: liberata Baghuz. l'ultima roccaforte dello Stato Islamico in Siria, Baghuz, è stata liberata. Lo ha annunciato Mustafa Bali,...

Siria - cade l’ultima roccaforte dell’Isis «Spazzato via lo stato del Califfo» : Dopo la Casa Bianca anche le forze curde annunciano la caduta di Baghouz, ultimo villaggio in mano ai jihadisti. Ma si combatte ancora e nonostante la sconfitta sul terreno la minaccia dell’Isis resiste

Siria - Baghuz liberata dai curdi : cade ultima roccaforte Isis : È caduta l'ultima roccaforte del sedicente Stato Islamico in Siria. Le Forze democratiche Siriane (Sdf) sono riuscite a riprendere il controllo di Baghuz, mettendo così fine a 5 anni di guerra. Ad annunciare la notizia è stato Mustafa Bali, portavoce delle Sdf, attraverso twitter: "Le Forze democratiche Siriane dichiarano la totale eliminazione del cosiddetto califfato e la sconfitta territoriale al 100 per cento dell'Isis. In ...

Cade l’ultima roccaforte dell’Isis in Siria - è la fine del Califfato : Baghuz è libera. l’ultima roccaforte dello Stato Islamico in Siria è stata liberata. A dirlo è stato il portavoce delle Forze democratiche Siriane (Sdf), le milizie curde appoggiate dagli Stati Uniti, Mustafa Bali, che su Twitter scrive: «Dichiariamo la totale eliminazione del cosiddetto Califfato e la sconfitta territoriale al 100 per cento dell’Isis. In questo giorno unico, commemoriamo migliaia di martiri i cui sforzi hanno reso ...

Cade l’ultima roccaforte dell’Isis in Siria : I combattenti curdi dello YPG, per il quale si era arruolato anche l'italiano Lorenzo Orsetti, hanno sconfitto l'Isis e liberato anche la sua ultima roccaforte in Siria, la città di Baghuz.Continua a leggere