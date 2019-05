liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Nel momento in cui si dovesse decidere o lui di dimettersi o essereto è logico che questoinMatteoe anche il movimento. Casi di questo tipo ce ne sono stati anche in passato, ci sono persone nel M5S, come il sindaco di Roma ma anc

TV7Benevento : Siri: Bitonci (Lega), 'revoca metterebbe in difficoltà Salvini'... - BettyCa28675866 : RT @AugustoMinzolin: Pistole scariche Lega e 5Stelle:la prima non sfonda,i secondi crollano ma non sotto 20%.Risultato?Dopo 27maggio ancora… - TINAGULLI1 : RT @AugustoMinzolin: Pistole scariche Lega e 5Stelle:la prima non sfonda,i secondi crollano ma non sotto 20%.Risultato?Dopo 27maggio ancora… -