Sicurezza | ambiente ed etica venatoria | i temi centrali del Caccia Village 2019

5G - Bruxelles blocca la sperimentazione. Ministra dell’ambiente : ‘I cittadini non sono cavie - servono standard di Sicurezza’ : Doveva essere la città apripista in Belgio per il 5G, e invece Bruxelles è diventata la prima a bloccare la più avanzata tecnologia per l’Internet ultraveloce. A deciderlo è stata Céline Fremault, ministro dell’Ambiente della regione di Bruxelles. “Sto lavorando al dossier da luglio, tenendo in considerazione una serie di indicatori sanitari essenziali – ha detto – ma oggi mi è chiaro che per me è impensabile ...