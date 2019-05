Sicilia | quarta facoltà di Medicina | Razza ' obiettivo importante | sede a Caltanissetta'

LIVE Cecchinato-Garin - Semifinale Atp Monaco 2019 in DIRETTA : il Siciliano vuole conquistare la quarta finale in carriera! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale dell’Atp 250 di Monaco tra Marco Cecchinato e Cristian Garin. C’è tanto fermento in Germania per la prima dei due penultimi atti, in cui sono presenti ben due italiani. L’Italia del tennis continua a sognare ed incantare il circuito dunque, tanto da poter immaginare una possibile finale tricolore: Ceck si confermerà in forma? Berrettini riuscirà a seguirlo nel possibile ...

Sicilia quarta in Italia per produzione di vino : La Sicilia ha chiuso il 2018 in quarta posizione quanto a livelli di produzione vinicola, con quasi 5 milioni di ettolitri, corrispondenti al 10% della produzione nazionale. Sul fronte della qualità, i vini dell’isola si confermano al top: la gran parte del vino prodotto in regione (l’82,5% per la precisione, in crescita del 3% rispetto al 2017) è costituita da vini Dop (28%) o Igp (54%). Conseguenza diretta è l’ottima performance ...

