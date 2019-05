liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Sulla riforma dellesi registrano interventi, da parte della politica e persino dell'Asael, scomposti e del tutto avulsi dalla realtà. Qualcuno evidentemente si è già dimenticato che il governo Musumeci ha resistito di fronte ad un ricorso dello Stato sull'ult

canalesicilia : Enti Locali - Grasso: 'Sulle #Province basta speculazioni' - - TV7Benevento : Sicilia: Grasso, 'su ex province basta speculazioni'... - stampalibconsag : Ex province in Sicilia, l'appello di Aseal: -