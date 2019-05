Sicilia | domani inaugurazione della nuova sede del Parco dei Monti Sicani

Allerta Meteo Sicilia : domani criticità gialla - temporali in arrivo : Sicilia ancora nella morsa del maltempo con temperature in picchiata e piogge. La Protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta Meteo gialla per tutta l’Isola per l’intera giornata di domani. Previste precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Molto mosso, tendente ad agitato lo Stretto di Sicilia; molto mossi il Tirreno e lo ...

Protezione Civile : allerta gialla in Sicilia per domani 4 maggio : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, sabato 4 maggio, un’allerta meteo gialla in tutta l’isola

Sicilia : 11 mln per 'Leggo al quadrato' - domani Musumeci incontra dirigenti scolastici : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci incontrerà domani, mercoledì 17 aprile,), a partire dalle 10.30, nella sala Alessi di Palazzo d’Orleans, i dirigenti scolastici dei circa ottanta istituti dell’Isola - elementari, medie, licei, tecnici e professional

Europee : Miccichè (Fi) - 'su liste Sicilia nessuna conferma - si deciderà domani' : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - "Qualsiasi notizia circa le candidature di Forza Italia in Sicilia per le Europee non ha alcun fondamento. La decisione definitiva verrà presa domani, a Roma, nel corso di una riunione". A dirlo all'Adnkronos è Gianfranco Miccichè, Presidente dell'Assemblea regionale s

Allerta Meteo Sicilia : domani criticità gialla : La Protezione civile regionale Siciliana ha diffuso un avviso di Allerta Meteo gialla per la giornata di domani. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: domani criticità gialla sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Sicilia - domani allerta gialla : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - La Protezione civile regionale Siciliana ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani.

Maltempo per domani 11 aprile in Sicilia : allerta gialla : Torna il Maltempo in buona parte della Sicilia per domani, 11 aprile. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia allerta gialla

Maltempo Sicilia - allerta gialla da Messina a Ragusa : domani 5 aprile : La Protezione Civile della Sicilia prevede per domani, 5 aprile, ancora un’allerta meteo gialla sulla parte orientale dell’isola, da Messina a Ragusa

Maltempo - allerta meteo domani in Sicilia. Pioggia su tutta la provincia di Trapani : La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso con livello di allerta meteo giallo per la giornata di domani in tutta la Sicilia. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio ...

NASCE DOMANI ZOOM Sicilia - PERIODICO CISL-DISTE DI ANALISI E OUTLOOK : Così ZOOM SICILIA, il report di ANALISI congiunturale, approfondimento e OUTLOOK delle tendenze dell'economia, che NASCE dalla partnership tra Cisl SICILIAna e Diste Consulting. ZOOM SICILIA sarà ...

Domani martedì - al Pal’Art Hotel di Acireale - unica data Siciliana del nuovo tour di Fedez : Fedez torna in Sicilia e sarà Domani al Pal’Art Hotel di Acireale con il suo “Paranoia Airlines tour”. ”Mi sono

Ciclismo : domani presentazione delle 4 maglie del Giro di Sicilia : Palermo, 1 apr. (AdnKronos) - Verranno presentate domani, martedì 2 aprile, alle 18, a Catania, le quattro maglie ufficiali del Giro di Sicilia, la grande corsa ciclistica che ritorna dopo 42 anni grazie all’accordo triennale tra la Regione Siciliana e Rcs Sport. L'appuntamento con i giornalisti è a

Ciclismo - Giro di Sicilia : domani la presentazione delle 4 maglie : Il Giro di Sicilia si appresta a tornare più forte di prima, domani verranno presentate le 4 maglie della corsa Verranno presentate domani, martedì 2 aprile, alle 18, a Catania, le quattro maglie ufficiali del Giro di Sicilia, la grande corsa ciclistica che ritorna dopo 42 anni grazie all’accordo triennale tra la Regione Siciliana e Rcs Sport. L’appuntamento con i giornalisti è al centro fieristico ‘Le Ciminiere’. ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla per domani : La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso con livello di Allerta Meteo giallo per la giornata di domani in Sicilia. In particolare si prevedono precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di breve rovescio, su restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente ...