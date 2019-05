Siamo tornati alla Grande Moderazione

MotoGp - Jerez Rossi 'Siamo tornati lenti'. Marquez 'Nessuna preoccupazione' : Jerez - 'Non ho fatto il giro perfetto, e quando stava per capitare sono stato fermato dalla bandiera rossa, erano appena caduti Abraham e Smith,'. Però Danilo Petrucci giura di essere felice lo ...

Minacce a bimbo ebreo 'Riapriremo i forni di Auschwitz'/ La mamma 'Siamo frastornati' : Minacce a bambino ebreo in scuola media del ferrarese: "Per te riapriremo Auschwitz". Il commento della mamma sulla vicenda

Jane Alexander e Gianmarco sono tornati insieme : “Ci Siamo ritrovati” : Jane Alexander è tornata insieme all’ex fidanzato Gianmarco Amicarelli Jane Alexander ha definitivamente dimenticato Elia Fongaro, il modello conosciuto al Grande Fratello Vip. L’attrice inglese si è ributtata tra le braccia di Gianmarco Amicarelli, il produttore musicale lasciato proprio per l’ex Velino di Striscia la notizia. I due sono stati paparazzati da Chi mentre si […] L'articolo Jane Alexander e Gianmarco sono ...

Nikki Sixx ricorda quando rischiò di morire : 'Io e Gesù Siamo morti e poi tornati' : Pochi musicisti possono dire di aver vissuto e di essere morti per qualche secondo: oltre a Slash, c'è anche Nikki Sixx, il bassista dei Mötley Crüe. Con la sua vita di eccessi e dipendenze, tra groupies ed eroina, non era secondo a nessuno all'interno della sua band. In vista dell'uscita del film The Dirt, disponibile da oggi su Netflix, ed ispirato alla storia della sua band, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita a Rolling Stone. Le ...

"Agli 'altri' facciamo ancora paura - ma noi in questa casa Siamo tornati ad essere liberi" : Luciano ha 22 anni, la faccia pulita e una fissa per il rap. In camera ha almeno una ventina di dischi, e su un vecchio quaderno verde ha inciso a penna anche un album tutto suo. Si chiama 'Ateo', spiega orgoglioso sfogliandone le pagine ingiallite: "Con tutto quello che mi è capitato non riesco proprio a credere in Dio". Una strofa del quinto pezzo del disco chiarisce di cosa stia parlando: "Mia madre non ce sta più, mio padre ...

Siamo tornati indietro nel tempo - in un computer quantistico - : Un gruppo di ricerca è riuscito a riportare indietro nel tempo, di qualche frazione di secondo, i qubit, le unità di informazione del computer quantistico

Facebook down - problemi risolti. Su Instagram : 'Siamo tornati' : Ieri milioni di utenti di tutto il mondo hanno avuto seri problemi con Facebook e tutti i suoi 'derivati', ovvero Instagram e, in misura minore, le chat Messenger e WhatsApp. Instagram ha twittato '...