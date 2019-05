Si chiama Archie il royal baby

Il principe Harry e Meghan Markle rivelano il nome del royal baby : “Si chiama Archie” : Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno presentato oggi per la prima volta in pubblico il loro royal baby. Dopo una lunga attesa la coppia ha rivelato anche il suo nome: si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor come annuncia SkyNews. Spiazzate tutte le previsioni dei bookmaker, sia quelle più consuete per la famiglia reale britannica, sia quelle più innovative. A tenere in braccio il piccolo, avvolto in una copertina bianca e ...