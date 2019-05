Sfregia l'ex fidanzato con l'acido dopo una lite in strada a Legnano : Dramma nel milanese. Un 30enne è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace e rischia di perdere un occhio dopo essere stato colpito al volto con acido, lanciatogli contro dalla ex...

Gela - ragazza Sfregia ta col coltello dall'ex fidanzato "per darle una lezione" : Una ragazza di Gela è stata sfregiata al volto sotto casa dall'ex fidanzato che voleva " darle una lezione", come lei stessa ha riferito. Ieri sera la 27enne al rientro, dove abita con i suoi genitori, ...

Ragazza Sfregiata con coltellata al volto dall’ex fidanzato : Una Ragazza di 27 anni di Gela, e' stata ricoverata in ospedale dopo che il suo ex fidanzato le ha sfregiato il viso con un fendente. L'uomo, questa notte, avrebbe atteso che la Ragazza rientrasse a casa dei suoi genitori e, dopo una discussione, avrebbe estratto un'arma da taglio, probabilmente un coltello, e l'avrebbe ferita al volto per "darle una lezione", come ha riferito la stessa vittima. Soccorsa e trasferita in ospedale, la 27enne e' ...