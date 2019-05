Sfregia l’ex fidanzato con l’acido e si costituisce ai carabinieri | arrestata 

Gessica Notaro Sfregia ta - i giudici : L’ex ha voluto punirla per sempre privandola della bellezza : Il gesto di Edson Tavares «appare plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua speciale bellezza , ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola ‘possedere’ egli stesso». Lo scrive la Corte di appello di Bologna nella sentenza con cui ha condannato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni L’ex fidanzato di Gessica Notaro , showgirl ...

Gela - aggressione shock sotto casa : 27enne Sfregia ta al volto dall’ex per punizione : Secondo il racconto della giovane donna, l'uomo la stava attendendo sotto la sua abitazione. Ha tirato fuori un'arma da taglio, probabilmente un coltello che si era portato dietro e aveva in tasca, e ha sferrato un fendente al volto della giovane prima di darsi alla fuga. Ora è ricercato dalla polizia.Continua a leggere

