Sfera Ebbasta e Martina Hamdy del Grande Fratello Vip stanno insieme

Biglietti in prevendita per il Mamacita Festival con Gué Pequeño - Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini tra gli ospiti : Sono in prevendita i Biglietti per il Mamacita Festival con nuovi ospiti appena annunciati. All'evento dell'Ippodromo Snai di San Siro si aggiungono Gué Pequeño, Elettra Laborghini e Sfera Ebbasta, coloro che avrebbero dovuto comporre la giuria di The Voice of Italy. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita, con consegna tramite corriere espresso oppure con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

Milano impazzisce per... Sfera Ebbasta : ...attraverso un sound riconoscibile e ad uno stile unico e inimitabile è riuscito ad imporsi nella scena internazionale colmando un grande gap e riportando l'Italia a competere con il resto del Mondo. ...

Sfera Ebbasta - soldout al Milano Forum. Gli ospiti del live : Elettra Lamborghini - Gué Pequeno - Salmo - Luchè - Rkomi - DrefGold - Tedua - Izi : Dopo il grande successo dell'uscita del suo ultimo album 'Rockstar', già certificato quadruplo platino dalla FIMI, Sfera Ebbasta fa tappa a Milano sabato 27 Aprile presso il Mediolanum Forum per un'...

“Calipso” è la nuova canzone di Charlie Charles con Fabri Fibra - Mahmood - Sfera Ebbasta e Dardust : Fuori ora The post “Calipso” è la nuova canzone di Charlie Charles con Fabri Fibra, Mahmood, Sfera Ebbasta e Dardust appeared first on News Mtv Italia.

Calipso è il nuovo singolo di Charlie Charles feat. Mahmood - Sfera Ebbasta e Fabri Fibra (audio e testo) : Il nuovo singolo di Charlie Charles è Calipso. Il produttore di Soldi è così tornato in radio a qualche mese dalla vittoria all'ultimo Festival di Sanremo e lo fa proprio con Mahmood, oltre a richiedere la presenza di Sfera Ebbasta e quella di Fabri Fibra. L'inizio della rotazione radiofonica è stato programmato per il 26 aprile, quindi a poco più di due mesi dal successo inaspettato di Soldi che ha portato Mahmood sul gradino più alto del ...

Sfera Ebbasta sul palco dopo Corinaldo : "Nessuno può scordarsi di me" : Ai ragazzi, soprattutto a quelli più piccoli, voglio dire di inseguire i sogni e di ragionare sempre con la propria testa». È questo il messaggio che Sfera Ebbasta lancia durante il suo primo live nei ...

Salmo parla di Sfera Ebbasta e Fabri Fibra - poi si confonde su Salvini : 'Capo di Stato' : Ieri sera su Rai Tre è andata in onda l'attesissima intervista concessa da Salmo a Manuel Agnelli, per la seconda puntata della seconda edizione del format 'Ossigeno', che nello stesso episodio ha ospitato anche Rancore, Daniele Silvestri ed il noto scienziato di fama internazionale Stefano Mancuso, tra i precursori della neurobiologia vegetale. L'intervista all'artista sardo è stata molto breve ma altrettanto intensa, ed ha permesso al rapper ...

Sfera Ebbasta - Alessia festeggia il compleanno cantando con il trapper al concerto di Roma : Pensava che andare al concerto di Sfera Ebbasta sarebbe stato il regalo più bello che potesse ricevere. Ma mai avrebbe pensato che quel concerto lo avrebbe cantato anche lei. E, invece,...

Sfera Ebbasta dedica il concerto di Roma alla mamma - lei balla e canta scatenata : Sfera Ebbasta è tornato sul palco. Il concerto al Palazzo dello sport di Roma è il primo di tre tappe che lo porteranno anche a Napoli e Milano. Un live in cui sarebbe stato impossibile non dedicare un pensiero alla tragedia di Corinaldo, e infatti il trapper non ...

Sfera Ebbasta dedica il concerto alla mamma - lei balla e canta scatenata : Sfera Ebbasta è tornato sul palco. Il concerto al Palazzo dello sport di Roma è il primo di tre tappe che lo porteranno anche a Napoli e Milano. Un live in cui sarebbe stato impossibile non dedicare ...

Ermal Meta - Marco Mengoni e Ultimo a Radio Italia Live – Il Concerto - presenti anche Alessandra Amoroso e Sfera Ebbasta : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Italia Live - Il Concerto in programma il prossimo 27 maggio in Piazza Duomo a Milano. Ermal Meta, Marco Mengoni e Ultimo saranno tra i protagonisti della nuova edizione del Concerto interamente dedicato alla musica Italiana, con un’unica eccezione internazionale. Per Radio Italia World si esibirà un ospite: Sting. Tornando agli Italiani, ampio spazio è dedicato agli artisti più seguiti del ...

Vasco Rossi parla della trap - di Achille Lauro e Sfera Ebbasta : “Dovremmo cercare di capirli” : Intervistato da Repubblica, Vasco Rossi parla della trap, la nuova tendenza della musica. Vasco accenna anche a due dei suoi principali esponenti: Sfera Ebbasta e Achille Lauro. "Anche quelli della trap come Sfera Ebbasta sono interessanti, ci puoi vedere il disagio giovanile di oggi", spiega Vasco Rossi che non condanna per niente la nuova moda musicale. La trap è l'espressione del disagio giovanile e per questo andrebbe ascoltata, non ...

Vasco Rossi promuove la trap - Sfera Ebbasta e Achille Lauro : 'Mi è piaciuto' : "Per favore, non paragoniamo questi scappati di casa a Vasco Rossi", oppure "Menomale che io sono cresciuto ascoltando Vasco, anziché queste schifezze della trap". Sono questi alcuni dei classici commenti che si possono trovare tutti i giorni sotto qualche post Facebook o Instagram, dove ascoltatori di nuova e vecchia generazione discutono animatamente sulla validità musicale dei loro artisti di riferimento. Nell'ambito di queste discussioni, il ...

Vasco Rossi : 'La trap e Sfera Ebbasta? Interessanti' : Parlerò dell'inclusione perché è la cosa più ragionevole e lo farò prendendomi la responsabilità del caso perché poi non è che io voglio parlare della situazione politica italiana, parlo dell'...