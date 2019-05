Serie C | la Viterbese supera 1-0 il Monza e si aggiudica la Coppa Italia

Coppa Italia di Serie C - la Viterbese festeggia grazie ad Atanasov : beffato nel recupero il Monza di Berlusconi : La formazione laziale alza al cielo il trofeo, superando il Monza 1-0 e ribaltando la sconfitta per 2-1 subita all’andata La Viterbese Castrense ha vinto la Coppa Italia di Serie C. La squadra laziale ha sconfitto in casa per 1-0 il Monza con un gol al 92′ di Zhivko Atanasov, che ha ribaltato la sconfitta per 2-1 subita in trasferta. (Spr/AdnKronos)L'articolo Coppa Italia di Serie C, la Viterbese festeggia grazie ad Atanasov: ...

Coppa Italia Serie C - delirio Viterbese all’ultimo respiro contro il Monza : vittoria finale e playoff : Coppa Italia Serie C – Si è concluso il match valido per la Coppa Italia di Serie C, sono scese in campo Viterbese e Monza. La squadra del presidente Berlusconi beffata nel finale e che manca la qualificazione alla fase Nazionale, dovrà così affrontare anche i primi due turni della fase dei playoff. L’accesso ai playoff della Viterbese sembrava certo già nella regular season, poi i tanti impegni ravvicinati hanno sicuramente ...

Serie C Viterbese - Camilli : «Coppa Italia competizione di prestigio» : Ma soprattutto ci auguriamo che sia una festa di sport'

Pronostico Viterbese-Monza - finale Coppa Italia di Serie C 8-5-2019 e info : Coppa Italia di Serie C, Pronostico ed analisi di Viterbese-Monza, mercoledì 8 maggio 2019Pronostico//Viterbese// Monza// SerieC// Ultimo atto di questa Coppa Italia di Serie C. Si riparte dal risultato dell’andata, 2-1, che il Monza ha strappato in rimonta con Brighenti e D’Errico dopo il vantaggio castrense firmato da Vandeputte. Per la squadra allenata da Cristian Brocchi potrebbe essere un ottimo trampolino in vista dei playoff. I ...

Serie C Viterbese - ufficiale : esonerato Calabro : VITERBO - Antonio Calabro non è più il tecnico della Viterbese : il club gialloblu ha messo in atto il terzo esonero stagionale dopo quelli di Giovanni Lopez e Stefano Sottili . I laziali, dopo la ...

Coppa Italia Serie C - il Monza vince la finale d'andata : 2-1 alla Viterbese : Il Monza si aggiudica il primo atto della finale di Coppa Italia di Serie C : finisce 2-1 la partita d'andata giocata al Brianteo, vinta contro la Viterbese in rimonta dagli uomini di Brocchi grazie ...

Coppa Italia Serie C - l’andata è del Monza : battuta la Viterbese : Si conclude 2-1 in favore del Monza l’andata della finale di Coppa Italia Serie C. Al Brianteo, la squadra di Brocchi ha avuto la meglio sulla Viterbese, che pure era passata in vantaggio al 14′ grazie alla rete di Vandeputte. Immediata la reazione della formazione di casa, che ha pareggiato al 31′ con Brighenti ed ha segnato la rete della vittoria al 12′ della ripresa grazie ad un rigore trasformato dal capitano ...

Coppa Italia Serie C - impresa Viterbese : vola in finale - eliminato il Trapani : Coppa Italia Serie C – Si è conclusa la gara di ritorno valida per la semifinale di Coppa Italia in Serie C, sono scese in campo Trapani e Viterbese. impresa per la squadra ospite che si conferma dopo l’1-0 dell’andata e vola in finale, nell’ultimo atto dovrà vedersela con il Monza e si candida ad essere grande protagonista anche per i playoff. Finisce con il risultato di 1-2, il Trapani passa in vantaggio con la ...

Serie C - Catania-Viterbese 0-1. Decide la stoccata di Tsonev : CATANIA - La Viterbese passa al Massimino di Catania : la squadra di Calabro si impone di misura grazie alla marcatura messa a segno da Tsnoev al 31' della prima frazione di gioco. Grazie a questo ...

Coppa Italia Serie C - il Monza vola in finale : la Viterbese vince il primo atto contro il Trapani : Coppa Italia Serie C – Si sono appena concluse due partite valide per la Coppa Italia di Serie C, si tratta di una competizione molto importante, la vincente infatti si qualificherà direttamente per la fase Nazionale dei Playoff. vola in finale il Monza, per la squadra del presidente Berlusconi basta il pareggio davanti al pubblico amico contro il Vicenza e stacca il pass dopo lo 0-1 dell’andata. Apre un autogol di Bonetto, al ...

