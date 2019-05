Serie A Torino | out Parigini | per lui solo terapie

Video/ Juventus Torino - 1-1 - : gol e highlights - Ronaldo salva i bianconeri - Serie A - : Video Juventus Torino, 1-1,: nel 148Derby della Mole i granata vanno a un passo dalla vittoria, Cristiano Ronaldo salva i bianconeri dal KO.

Serie A - Juve-Torino 1-1. Oggi 70 anni dalla tragedia di Superga : Diavolo di un Ronaldo. Tutta colpa del fenomeno se il Torino si ferma ad un passo dalla gloria, il suo volo mortifica la prestazione grintosa della squadra di Mazzarri che l'ultima volta aveva vinto ...

Serie A : Ronaldo salva la Juventus - ancora eurosogno per il Torino : Poteva essere una serata di gloria con vista Champions, per il Torino, non ci fosse stato il colpo di testa del solito, enorme Cristiano Ronaldo quasi ai titoli di coda. Ma anche così, con un pareggio più che dignitoso, il cammino verso l'Europa dei granata può continuare: il sogno è vivo, i margini

Serie A Torino - Mazzarri : «Ronaldo un fenomeno - ci ha castigato» : In conferenza stampa, il tecnico granata esordisce così a Sky Sport: "Questo pareggio brucia, alla vittoria ci avevamo fatto un pensiero: i bianconeri ci hanno un pochino schiacciato, abbiamo ...

Serie A Juventus-Torino 1-1 - il tabellino : TORINO - Il Torino accarezza l'idea di vincere il derby della Mole dopo la rete di Lukic nel primo tempo, ma la Juventus non concede la sconfitta ai rivali, pareggiando con l'onnipresente Ronaldo a ...

Serie A : Juventus-Torino 1-1 : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Juventus e Torino 1-1, 0-1, nell'anticipo della 35/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dell'Allianz Stadium. Il Torino era passato in vantaggio ...

Serie A : in campo Juventus Torino 0-1 DIRETTA e FOTO : ... sapendo di introitare i proventi del torneo più prestigioso, ed economicamente più ricco del mondo,, progetterebbero anche colpi proibiti. Con la Juve che alla prossima Champions accede ...

Serie A Torino - Cairo : «Affronteremo il derby con umiltà e consapevolezza» : MILANO - " Dobbiamo affrontare la partita con umiltà, consapevoli che la squadra è ottima e allenata benissimo ". Lo ha detto il presidente del Torino Ubano Cairo a margine dell'assemblea di Cairo ...

LIVE Juventus-Torino - Derby Serie A in DIRETTA : i Granata cercano il colpo da Champions : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, anticipo della 35ma giornata di Serie A, nonché sentitissimo Derby della Mole che tiene con il fiato sospeso l’intero capoluogo piemontese. I Granata arrivano alla sfida sicuramente con grandi stimoli: gli uomini di Mazzarri sono reduci dal bellissimo successo casalingo per 2-0 contro il Milan e ora si trovano a soli tre punti da quel che sarebbe un clamoroso accesso in Champions League. I ...

Serie A : stasera il derby di Torino. Granata per la Champions : Nell'anticipo della 35esima giornata la Juve, campione d'Italia ospita la squadra di Mazzarri a soli 3 punti dal posto che vale la Champions League

Quote Serie A – Derby della Mole - l’impresa del Torino allo Stadium è a 5.00. Lazio-Atalanta in equilibrio su Sisal Matchpoint : Quote Serie A – Nella corsa Champions si è inserito a sorpresa anche il Torino che, a soli 3 punti dal quarto posto, sta legittimamente facendo un pensierino a quella che sarebbe un’impresa. La squadra granata trova però sulla sua strada la Juventus, già Campione d’Italia, in un Derby della Mole che si presenta più sentito che mai. Il Torino non vince da ben 24 anni in casa dei bianconeri e, anche stavolta, le Quote Sisal Matchpoint ...

Probabili Formazioni Juventus – Torino - Serie A 03/05/2019 : Probabili Formazioni Juventus – Torino, Serie A 03/05/2019Primo anticipo della giornata con il derby della Mole tra Juventus e Torino: granata alla ricerca di punti Europa per inseguire un sogno.Torino – Allegri si affida a Cuadrado e Bernardeschi per completare il tridente con Ronaldo. In porta ci sarà Szczensy, mentre Spinazzola e Cancelo saranno i terzini. Al centro Bonucci e Chiellini, mentre a centrocampo spazio per Pjanic, ...

Serie A - Juventus-Torino : cresce l'attesa - ma non sarà pienone : Il derby si gioca all'Allianz Stadium, ma non c'è dubbio che sia molto più importante per il Torino. E infatti nella tarda serata di ieri la Juventus non faceva registrare il tutto esaurito, un ...

Arbitri Serie A - Orsato per il derby di Torino : Arbitri Serie A – Giorno di vigilia di campionato. Domani sera il derby di Torino inaugurerà il 35esimo turno di Serie A, quintultimo impegno di quest’anno e particolarmente atteso per quanto riguarda la corsa alla Champions. Tutte le attenzioni, di tifosi juventini, granata e non, saranno concentrate domani alle ore 20:30 sull’Allianz Stadium. I campioni […] L'articolo Arbitri Serie A, Orsato per il derby di Torino ...