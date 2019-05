Serie A | le ultime in vista della prossima giornata | buone notizie per la Juve | pessime

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Bruttein casa Cagliari, stagione finita per Paolo Faragò. Il centrocampista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’anca sinistra in artroscopia “per la rottura del labbro acetabolare e condropatia in impingement femoro acetabolare di tipo misto. L’operazione – eseguita presso la Clinica Villa Stuart dal professor Raoul Zini, alla presenza del responsabile sanitario del Club, carco Scorcu – e’ perfettamente riuscita. La prognosi e’ di circa 6 mesi”, è il comunicato del club sardo. Nel frattempo allenamento per la squadra, la prima parteseduta si è svolta in palestra, con lavori di forza personalizzati, poi unadi partite tattiche a settori. Allenamento anche per il Torino indel match contro il Sassuolo, programma tecnico-tattico agli ordini di mister Mazzarri, poi esercitazioni a tema, con gli ...

