Seggiolini anti abbandono, slitta l’obbligo: rinviato a fine anno (Di mercoledì 8 maggio 2019) Secondo quanto riporta Altroconsumo, l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzare i Seggiolini anti abbandono in automobile, che doveva scattare il 1 di luglio, sembra sempre più vicina a un rinvio alla fine dell'anno. La causa sarebbe il protrarsi dei lavori sul decreto attuativo che dovrà spiegarne le caratteristiche tecniche.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 8 maggio 2019) Secondo quanto riporta Altroconsumo, l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzare iin automobile, che doveva scattare il 1 di luglio, sembra sempre più vicina a un rinvio alladell'. La causa sarebbe il protrarsi dei lavori sul decreto attuativo che dovrà spiegarne le caratteristiche tecniche.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

nando_saviano : RT @cjmimun: FdI:'Apprendiamo di una gravissima inadempienza del governo: l'obbligo di dotarsi di dispositivi anti-abbandono per i seggioli… - cjmimun : FdI:'Apprendiamo di una gravissima inadempienza del governo: l'obbligo di dotarsi di dispositivi anti-abbandono per… - ConsumatoriCoop : ???????????Mamme e papà, entro fine anno sarà obbligatorio avere il dispositivo anti-abbandono per chi viaggia in auto… -